Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

par Steven Oliveira

Bravo, vous êtes officiellement le champion des amateurs.Vous êtes supporter du Real Madrid et vous êtes encore dans votre période de déni concernant le départ de CR7 à la Juventus.Étant donné qu’en France, il y a 66 millions de sélectionneurs, vous prenez votre rôle très à cœur et ne ratez pas une miette des joueurs français.Alors oui la Ligue 1 possède Florent Balmont et Marvin Martin , mais ce n’est pas une raison pour ne pas vous intéresser à ce qu’il se passe ailleurs.Vous avez au moins fait l’effort de taper des chiffres au hasard,Comme Jean-Luc Reichmann, vous êtes avant-tout un amoureux de l’équipe de France. Alors ce week-end, c’était tout pour la Coupe Davis.Votre rupture amoureuse a au moins eu le mérite de vous faire briller à ce quiz.Votre fascination pour Vladimir Poutine vous interdit d’inscrire le nom de joueurs ukrainiens.Pour vous la Premier League n’est qu’une Ligue 2 bien filmée et disputée sur des terrains à la pelouse parfaite.La Ligue 1 : tu l’aimes ou tu la quittes. Vous avez visiblement choisi la seconde option.Vous êtes supporter de l’Olympique Lyonnais. Courage, le plus dur arrive mercredi.Que faîtes-vous encore là ?Vous êtes un grand malade. Du genre à terminer un Rubik's Cube en dix secondes les yeux bandés et les mains menottées.Pardon pour le championnat albanais.Et oui, même Google n’est pas assez rapide pour gagner ce quiz.Depuis votre Erasmus aux Pays-Bas, vous ne jurez que pour l’Eredivisie.Vous avez reconnu Régine sur la photo et avez lu la légende. Et pour cela vous méritez notre respect.Comme le dit si bien l’immense Amel Bent : «» .