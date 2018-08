Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

54

Par Florian Lefèvre et Alexis Souhard

Vous n’avez pas besoin d’acheter un nouveau cartable, des crayons de couleur et un effaceur de stylo plume chez Auchan, vous êtes déjà prêt pour la rentrée.Vous n’écoutez jamais RMC et d’un côté, ce n'est peut-être pas plus mal...Le football de sous-préfecture ne vous intéresse pas. Pourtant, vous feriez bien de jeter un œil sur la Ligue 2. Au moins de temps en temps.Vous avez fait Lens -Béziers-Lens en autoroute, et ça vous a légèrement gâché votre week-end...Comment ça «» ? Trouvez une meilleure excuse la prochaine fois.Supporter(rice) acharné(e) que vous êtes, ce week-end, vous avez été privé(e) de football. Alors vous avez fait l’amour. Sur un parking. Vous ne seriez pas caennais(se) ?Le retour impromptu de l’hiver vous a tellement déprimé que vous avez passé votre week-end dans le canapé. Et vous avez même sorti le plaid du placard.Vous regardiez Bournemouth Everton , et puis vous avez zappé à la 85. À tort !Qui suit la MLS ? Des gens qui n’ont pas de vie sociale le samedi soir, des fans de NBA en manque et peut-être la maman de Bacary Sagna . Mais pas vous.Vous êtes supporter du Barça et vous avez cassé votre télé après le but de Valladolid. Pour rien, donc. Fichue VAR.Vous avez regretté la mise à pied de Gustavo Poyet . Vous avez craint l’arrivée de René Girard . Vous avez repris espoir dans la vie en apprenant que Thierry Henry pourrait arriver en Gironde. Et puis aujourd’hui, vous retrouvez la dépression. Force sur vous, cher Bordelais.Vous êtes un aoûtien tardif, cette espèce rare d’opportuniste qui part en vacances «» . C’est zéro.Costaud ! Vous pouvez retrouver Christophe devant la machine à café afin de lui raconter tout ce qu’il a manqué pendant son week-end naze chez ses beaux-parents.» «» «» ... Vous étiez si bien parti, mais le chrono et l’orthographe vous ont plombé.Vous êtes scandalisé ! Depuis quand on balance de la bouffe pour protester contre son propriétaire ?! Vous, à l'époque, vous préfériez allumer des pétards et lancer des avions en papier sur la pelouse.Qu’est-ce que vous attendiez ? Qu’on vous parle du mercato ? Il ne s’y passe rien !Que vous ne vous intéressiez pas aux Jeux asiatiques, OK, ni au championnat d’Écosse, passe encore, mais que vous ne suiviez pas le derby corse du week-end, sérieusement ?!Ouais, c'est dur. Nicolas Seube , il lui en a fallu du temps pour entrer dans la légende du Stade Malherbe.