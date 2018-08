Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

76

Vidéo

Par Florian Lefèvre

Ces randonnées dans le Jura sous la pluie vous ont déprimé. Putain que c’est bon de retrouver son canapé à la fin de la semaine !» La Pokal ! La Coupe d’Allemagne, quoi. Footix.Vous venez d’apprendre l’existence de Ghislain Konan et Richarlison. Sachez à l’avenir que ces deux jeunes gens sont capables de vous donner beaucoup de plaisir.Vous avez décidé de boycotter RMC Sport, c’est votre droit, vous ne savez pas comment trouver un bon streaming, c’est dommage, mais ça ne vous empêche pas de regarder la Premier League au pub en enquillant les pintes.Vous êtes un supporter nîmois et ce week-end, vous avez vu un seul match, c'était aux Costières. Et vous allez passer une belle semaine.Vous avez profité de l’ouverture de la chasse au sanglier en Corse pour venir respirer l’air pur du maquis. Revenez détendu, François.Faut-il célébrer les buts évités ou seulement les buts transformés ? Vous avez médité sur cette question toute la nuit . En attendant de finaliser votre dissertation, vous pouvez célébrer votre performance du week-end.Il serait temps d’arrêter de snober cette sympathique Ligue 2 – même si on y voit des matchs délocalisés à huis clos...À quoi ça se joue le haut niveau ? À des détails. À un « h » bien placé dans Krychowiak.Vous êtes parti dimanche en pèlerinage à La Mecque. Bah à la semaine prochaine, alors !Un mec qui croit percer dans le foot parce qu’il sait courir vite, ça vous irrite au plus haut point. «Y a pas que le mercato dans la vie. Y a le foot aussi. Par exemple les remontées de balle de José Luis Morales.Vous êtes un féru de foot lituanien. Ou un amoureux des losers. Dans tous les cas, vous avez un maillot d’Edgaras Jankauskas au fond d’une panière qui doit traîner dans le grenier.Vous aviez oublié l’existence de Julio Baptista : rassurez-vous, vous n’êtes pas seul.Quand on vous dit Thierry Moreau, vous ne pensez pas au chroniqueur télé poubelle sur C8.Vous le saviez pourtant que Djibril Cissé avait signé à Vicenza. Ça n’a servi à rien, mais poursuivez sur cette voie.1-9, ça vous parle. Vous venez d’une terre présidentielle. Vous êtes corrézien.Et ouais, Middlesbrough a joué un match de plus que Leeds. C’est con, hein...