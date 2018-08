Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

232

Par Mehdi Arhab

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Du fond de sa cellule, Booba a aussi réussi ce petit test. Et lui ne fanfaronne pas ! Alors calmez-vous et concentrez-vous pour le niveau suivant.Vous aviez tout révisé, vous pensiez réussir ce test haut la main, mais vous avez calé sur l'orthographe de ce joueur allemand. Saleté d’espagnol LV2.Vous êtes frais, bronzé, pimpant, bref, vous êtes en vacances, et vous allez monter en puissance une fois rentré à la maison.Seule la Serie A vous intéresse. Pas de bol, y en avait pas encore.À l’instar du Téfécé, vous êtes passé à côté de la première journée de championnat.C'est pas parce que vous êtes en train de siroter un cocktail à l'autre bout du monde que vous devez oublier complètement les fondamentaux de votre vie.Muscler son jeu, ça vous connaît. Et pas seulement pour avoir unVous teniez le bon bout, mais le chrono a eu raison de vous.Il serait peut-être temps d’apprendre à écrire « Lewandowski » correctement.Cet abonnement RMC Sport a été parfaitement rentabilisé ce week-end. La Premier League ? Oui, et la Liga NOS, aussi.Vous avez préféré un week-end avec votre bien-aimé(e) à cet Arsenal-Manchester City. Ça se défend.Qu'on se le dise, avoir regardé le match du PSG dimanche soir ne suffit pas à faire de vous un vrai fan de foot.Bravo ! Après ce marathon digne de Clémence Calvin, vous pouvez enfin faire de beaux rêves car la saison ne fait que commencer.Vous êtes passé à côté de France-Pays-Bas au Mondial U-20. Ça vous apprendra à snober le foot féminin.Un petit effort sur les championnats exotiques, et vous atteindrez la perfection.Vous n'aviez jamais entendu parler du FK Orenbourg ? Footix !En féru de foot allemand, vous avez claqué Podolski et Kovač. Maintenant, vous allez frimer devant vos collègues de bureau en racontant à quel point Thilo Kehrer est une bonne recrue pour le PSG. Allez voir ce but d'Iniesta , et plus vite que ça !