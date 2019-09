Le grand quiz du mercato

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé l'été devant votre smartphone.

37

par Steven Oliveira

Calmez-vous. Même votre collègue Jean-Jacques, qui n’a pas vu un match depuis France-Brésil en 1998 mais qui vous entend parler mercato tous les jours à la machine à café, peut réussir ce quiz.Seuls les transferts à plus de 40 millions d’euros vous intéressent. Vous êtes Florentino Pérez.Et sinon, M./Mme Le Pen, vous connaissez d’autres joueurs que les Français ou ceux qui ont joué en France ?Ce n’est pas parce que vous aimez faire la sieste et le chorizo qu’il faut vous prendre pour un Espagnol, hein. Pour rappel, vous êtes né à Chartres.Ici c’est Paris ? Non, ici c’est So Foot, alors ça dégage.Depuis votre 3 en mathématiques au BAC vous êtes traumatisé par les chiffres.Depuis minuit ce lundi soir vous n’aimez plus le foot. Du moins jusqu’au 1er janvier 2020. Mercatix.Vous êtes doublophobe. Vous avez peur des personnes aux noms composés. Et vous préférez donc manger un serpent vivant que de discuter avec José-Karl Pierre-Fanfan.Depuis que vous vous êtes fait largué(e)s par un(e) Anglais(e) en colonie de vacances lorsque vous aviez 13 ans, vous refusez de vous intéresser à ce qu’il se passe de l’autre côté de la Manche. Il s’agirait de grandir.Alors oui la Ligue 1 possède l’immense Téji Savanier dans ses rangs, mais ce n’est pas une raison pour ne pas s’intéresser à ce qu’il se fait ailleurs.Vous êtes supporter de Toulouse. Courage.Vous n'êtes même pas supporter de Toulouse. Bravo.Bonjour M. Rain Man ! Vous allez bien ?Dans les chiffres et des lettres, ce que vous préfèrez, vous, ce ne sont pas les chiffres.Ah c’est bien beau d’apprendre les tableaux des transferts par coeur. En revanche lorsqu’il faut parler du passé des joueurs et des vidéos de présentation, il n’y a plus personne.Même Google a planté tellement il en a eu marre que vous lui demandiez des transferts dont il n’a jamais entendu parler.Vous savez écrire jusqu’à 1 000 très vite et c’est déjà pas mal.Que vous ne connaissiez pas Thiago Mendes et Nabil Fékir passe encore, mais que vous ne suivez pas la carrière de Steven Bouchité, ça, c’est inacceptable.