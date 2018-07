Le grand quiz des quarts de finale

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous n'avez rien manqué des quarts de finale de cette Coupe du monde.

par Steven Oliveira

Calmez-vous, ce n’est que le mode amateur. Le Sénégal aussi s’est enflammé après sa victoire face à la Pologne. On connaît la suite.Eh non, Harry MAGUIRE n’est pas le frère de Lizzie McGuire.Vous avez suivi les conseils de Thomas Meunier . Vous n’avez donc pas vu le jour samedi.Vous avez préféré aller aux 60 ans de votre tante plutôt que de regarder Russie-Croatie et vous n’auriez pas dû.Vous êtes Adrien Rabiot et vous ne voyez pas l’intérêt de regarder une compétition où les meilleurs joueurs ne sont pas invités.Attention à ne pas vous relâcher, une élimination face à la Belgique est si vite arrivée.Il faisait beaucoup trop chaud samedi pour vous infliger un Suède-Angleterre.Bleu, blanc, rouge, vous êtes François le Français.Noir, jaune, rouge, vous êtes Francis le Belge.Vous êtes Marseillais et les jaunes n’ont pas de secrets pour vous.Quel dommage ce week-end chez vos beaux-parents en Lozère prévu de longue date. Et alors, cette Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Privat de Mende, elle est comment ?Vous êtes un grand malade. Du genre à casser des pastèques avec votre tête.La Chine n’étant pas qualifiée à la Coupe du monde, vous aviez fait l’impasse sur ce pays. Et vous n’auriez pas dû.Vous avez découvert le football avec Kylian Mbappé. Et pour vous, Pelé n’est que le gardien remplaçant de Steve Mandanda à l’OM.Encore et toujours ce problème de dyslexie qui vous empêche de briller en société.Vous n’y connaissez strictement rien au football, mais vous avez eu la moyenne à votre bac de mathématiques. Et cela se voit.Vous auriez quand même pu faire l’effort de taper des pays et des chiffres au hasard pour ne pas terminer fanny.