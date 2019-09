Le grand quiz de la semaine internationale

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre semaine devant votre téléviseur.

17

Par Steven Oliveira

Est-ce que vous faites le tour de chez vous après avoir battu votre petite nièce de 3 ans au bras de fer ? Non ? Alors faites preuve de la même humilité ici.Depuis 1914, vous boycottez tout ce qui vient d’Allemagne. Il s’agirait de grandir.Seules les nations qui ont une étoile sur leur maillot vous intéresse. Et jusqu’à preuve du contraire, la Belgique n’a jamais fait mieux que troisième à la Coupe du monde. Seum.Vous n’avez rien regardé de la semaine internationale, mais vous savez très bien que Cristiano Ronaldo et Harry Kane plantent à chaque match de leur sélection.Bleu, blanc, rouge, vous êtes François le Footix.Nous sommes ravis d’apprendre que la Serbie a remporté les Championnats d’Europe féminin de volleyball, mais ici c’est So Foot. Pas So Volley. Alors ça dégage.Ça commence à être costaud. Vous pouvez faire une mention de votre score sur votreEh oui, il n’y a pas que l’Europe qui est concernée par la trêve internationale. Il va falloir vous ouvrir au monde, hein.Vous avez sué après avoir tapé pendant trois minutes tous les noms des joueurs de football que vous connaissez dans chaque pays cité. Mais cela a valu le coup.Vous êtes supporter de l’AS Nancy-Lorraine. Alors vous profitez de la trêve internationale pour regarder du vrai football.» Il va tout de même falloir penser un jour à le ranger, ce drapeau.Vous calquez vos vacances sur les trêves internationales. Ça ne vous excite donc pas un Saint-Marin - Chypre ?Vous vous appelez Jean. OptaJean.Eh oui, la MLS continue pendant la trêve internationale. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Américains aiment ne pas faire comme tout le monde.Vous avez fait l’impasse sur la zone CONCACAF et vous vous en mordez encore les doigts.Non, tous les Coréens ne s’appellent pas Park ou Lee, monsieur Thierry Roland.Vous n’avez rien suivi de la semaine internationale, mais vous n’avez pas oublié ce 6 juin 2011 où vous étiez persuadé que Marvin Martin allait être le nouveau Zinédine Zidane.Séchez vos larmes et ne vous excusez pas d’avoir une vie plus palpitante que celle des autres.