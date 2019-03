Le grand quiz de la semaine internationale

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé ces derniers jours devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Trêve internationale ou pas, vous ne lâchez pas le football pour autant. Vous êtes un vrai mordu de ballon rond.Cela fait maintenant vingt ans qu’il claque des buts, et vous ne savez toujours pas écrire son nom. Pour la dernière fois, c’est : Q-U-A-G-L-I-A-R-E-L-L-A ! Ce n’est pourtant pas si compliqué.Vous êtes restés bloqués en 1957 et pour vous l’Europe n’est que la France , l’ Italie , l’ Allemagne et le Benelux. Il s’agirait de grandir.Ce n’est pas parce que vous faites la sieste, que vous aimez les tapas et que vous écoutezqu’il faut vous prendre pour un Espagnol.Bleu-Blanc-Rouge, vous êtes François le Footix.Que vous ne sachiez pas que Morata ait inscrit un doublé avec l’ Espagne , passe encore. Mais que vous n’ayez jamais entendude Vegedream, c’est inacceptable.Finalement, ce chômage n’est pas une si mauvaise nouvelle. Il vous permet au moins de briller dans ce quiz.Soit vous ne connaissez pas Gerson Rodrigues , soit vous avez oublié l’immense Claudiu Keșerü. Dans les deux cas, vous méritez une sanction.Vous avez tapé rapidement le nom des seuls joueurs que vous connaissez dans chaque pays cités. Une technique de maboule qui a porté ses fruits.Étant donné qu’il n’y a pas de championnat européen ce week-end, vous n’avez pas révisé en pensant qu’il n’y allait pas avoir de quiz. C’est bien la preuve qu’il faut bosser pour avoir la moyenne.Vous avez voulu écrire Harry Kane mais en vous trompant, vous avez trouvé Michael Keane . On dit merci qui ? Merci la dyslexie.Comme chaque année, vous calquez vos vacances sur les semaines de trêve internationale. C’est malin.C’est donc vous, l’Homme qui tape sur Google plus vite que son ombre.Vous avez fait l’impasse sur la China Cup, et vous n’auriez clairement pas dû.La trêve internationale est surtout l’occasion pour vous de trouver quelques pépites pour votre partie de. Et ce Shoya Nakajima ne vous a pas laissé(e) indifférent(e).Et oui, la trêve internationale ne concerne pas uniquement les pays européens. Il va falloir s’ouvrir un peu au monde, hein.Vous n’y connaissez rien au football, mais vous êtes un féru de géographie et vous pouvez citer le nom de tous les pays d’Afrique. Même le Eswatini ?Ne vous excusez pas d’avoir une vie plus palpitante que les autres.