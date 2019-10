Le grand quiz de la semaine internationale

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre semaine devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Ce n’est pas parce que les clubs font une pause d’une semaine que vous mettez pour autant le football entre parenthèses.Vous êtes un Benzemix et vous refusez donc d’admettre qu'Olivier Giroud est capable de marquer des buts.Seuls les pays à avoir remporté une Coupe du monde trouve grâce à vos yeux. Et jusqu’à preuve du contraire, les Pays-Bas n’ont toujours pas la moindre étoile sur leur maillot.Si Édith Piaf voit la vie en rose, vous, vous voyez clairement la vie en double.Bleu, blanc, rouge, vous êtes François le Footix.Nous sommes ravis d’apprendre que Eliud Kipchoge a couru le marathon en moins de deux heures, mais ici c’est SoFoot. Pas SoMarathon. Alors ça dégage.Vous êtes un vrai mordu de ballon rond.Comment ça vous ne connaissez pas encore Yari Verschaeren ? Il va falloir vite se mettre à jour, car nous parlons quand même du futur Ballon d’or 2024.Eh non, il n’y avait pas que les qualifications à l’Euro 2020 cette semaine. Il s’agirait de s’ouvrir un peu sur le monde.Vous n’avez rien suivi aux matchs internationaux, mais à force de taper des noms de joueurs au hasard, vous avez réussi à avoir un score correct. Un vrai besogneux.Seuls les joueurs passés par l’OM trouvent grâce à vos yeux. Et malheureusement pour vous, ils sont peu nombreux à être internationaux.Vous êtes encore là, vous ?Vous êtes un grand maboule. Du genre à faire un puzzle de 3000 pièces en 30 minutes. Et les yeux bandés.Eh oui, même pendant les semaines internationales, la League One continue. Cette question est contraire à l’intitulé du quiz certes, mais un brin de malhonnêteté n’a jamais tué personne.Vous avez fait l’impasse sur les qualifs de la zone Asie. Et vous n’auriez clairement pas dû.Vous avez passé quatre minutes à chercher les réponses sur Google et finalement vous n’avez même pas la moyenne. Vous le vivez comment ?Très limite d’avoir tapé Park, Lee et Kim en se disant qu’il y en a au moins un qui allait fonctionner pour le joueur de la Corée du Sud. Un brin raciste, mais cela fonctionne.Vous aviez vraiment un truc mieux à faire samedi après-midi que de regarder Andorre-Moldavie ? Votre vie doit vraiment être très passionnante.