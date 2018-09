Le grand quiz de la semaine internationale

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé ces derniers jours devant votre téléviseur.

par Steven Oliveira

Vous n’avez strictement rien compris au fonctionnement de la Ligue des Nations, mais cela ne vous empêche pas de regarder les matchs.Depuis un certain 10 juillet 2016, vous ne voulez plus entendre parler du Portugal . Il s’agirait de grandir.Ce n’est pas parce que l’ Italie et les Pays-Bas ne se sont pas qualifiés à la dernière Coupe du Monde qu’il faut les rayer de votre vie.Vous avez commencé à suivre le football à partir de la demi-finale de Coupe du Monde et seule l’équipe de France vous intéresse. Footix.Vous n’y connaissez rien au football mais vous savez très bien que la moitié des portugais s’appellent Silva Bonsoir. Ça va ?Rangez ce discours et restez concentré, le plus dur est à venir.Pour la cinquantième et dernière fois, le nom de famille de Michy s’écrit B-A-T-S-H-U-A-Y-I.Vous avez répondu Will Grigg , puis vous vous êtes mis les vidéos des supporters de l’ Irlande du Nord à l’Euro et lorsque vous êtes revenus le chrono était terminé.Vous n’y connaissez strictement rien au football, mais vous savez compter jusqu’à 102, et c’est déjà pas mal.Vous êtes un féru du jeu des sept familles et personne ne peut vous juger pour ça.Histoire de ne rien manquer de votre chère Ligue 1, vous prenez vos vacances durant les trêves internationales. Vous avez bien raison, ce serait quand même dommage de rater un 0-0 entre Angers et Strasbourg Vous êtes un grand grand maboul. Le genre de personne à réussir lejeuleplusdurdumonde sans perdre la moindre vie.Vous n’avez révisé que les sélections. Grosse erreur, la League One ne connaît pas la trêve internationale.Encore et toujours ce problème de dyslexie qui vous empêche de briller en société.Même Google n’est pas assez rapide pour vous aider à avoir la moyenne dans ce quiz.Finalement, cet Erasmus en Slovénie n’aura pas servi à rien.Vous auriez au moins pu faire l’effort de taper des scores au hasard.