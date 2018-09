Le grand quiz du milieu de semaine

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre semaine devant votre téléviseur.

1

par Steven Oliveira

Est-ce que Michael Jordan fait le tour du parquet après une victoire contre les Hawks en saison régulière ? Non, il reste concentré pour les Finales NBA. Alors, inspirez-vous en.Ce n’est pas parce qu’en quatrième, vous avez choisi espagnol en LV2 qu’il faut boycotter pour autant le championnat allemand.Vous aviez prévu de regarder du foot toute la semaine, sauf que mardi vous vous êtes fait attraper parsur C8. Et personne ne peut vous en vouloir pour cela.Alors oui, la Ligue 1 a Yacine Bammou , mais ce n’est pas une raison pour ne pas vous intéresser aux autres championnats.Ici c’est Paris. Non, ici c’est SoFoot.Pour ne pas rater une seconde de ce samedi foot qui se prépare, vous avez promis à votre conjoint(e) que vous seriez avec lui/elle toute la semaine.Bravo, vous avez battu Heihachi. Mais restez focus car True Ogre arrive.Vous n’aviez pas compris que la Carabao Cup était la Coupe d’ Angleterre . Vous pensiez que c’était un tournoi de beach-soccer.Avant, vous regardiez toujours la Liga, mais ça, c'était avant que CR7 s'en aille. Ronaldix.Les professeurs saluent votre travail et vous encouragent à continuer dans cette voie. La moyenne arrivera vite.Vous vous êtes abonnés à RMC Sport pour la Ligue des champions et le championnat anglais. Sauf qu’aucune des deux compétitions n’a eu lieu cette semaine.Vous avez reçu FIFA 19 en avant-première. Bon bah du coup, vous ne regardez plus trop de football.Vous êtes l’homme qui tape sur Google plus vite que son ombre.Vous aviez fait l’impasse sur le championnat kazakh. Et vous n’auriez pas dû.Histoire de préparer au mieux votre nouvelle saison à, vous regardez un peu ce qu'il se fait de mieux à l'étranger. Et vous avez déjà noté ce petit Diangana de West Ham Encore et toujours ce problème de dyslexie qui vous empêche de briller en société.Vos efforts pour taper tous les scores possibles et inimaginables ont fini par fonctionner.Mais pourquoi vous tentez de faire ce quiz alors que vous savez très bien que vous n'allez avoir aucune bonne réponse ?