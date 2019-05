Le grand quiz de la saison de Ligue 1

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous n'avez rien raté de cette formidable saison de Ligue 1.

par Steven Oliveira

Est-ce que vous célébrez, lorsque vous réussissez le puzzle de neuf pièces de votre nièce d'un an ? Non ? Alors, faites pareil ici.Vous êtes déjà tourné vers la saison prochaine, les clubs qui ont été relégués sont donc déjà sortis de votre tête.Vous êtes fan de Kóstas Mitroglou, et vous avez donc arrêté de suivre la Ligue 1 une fois que votre chouchou est parti le 31 janvier. Mitroglix.Vous n'avez pas regardé la Ligue 1 de la saison, mais vous venez de vous rendre compte que rien n'a vraiment changé en un an.Seuls les clubs qui terminent sur le podium de Ligue 1 vous intéresse. Alors le Stade rennais, ça ne doit rien vous dire du tout.Nous sommes ravis d’apprendre que Grenoble a remporté la Ligue Magnus. Mais ici, c’est. Pas. Alors, ça dégage.Entre la Ligue 1 et la Premier League, vous avez fait votre choix. Comment aurait-il pu être différent, alors que Rémi Oudin évolue en France Comment ça, vous ne connaissez pas Youcef Atal ? Il va falloir vite vous mettre à jour, car on parle tout de même du Ballon d’or 2023.Vous regardez la Ligue 1 pour prendre des notes pour votre partie de, donc seuls les joueurs de moins de 25 ans trouvent grâce à vos yeux.Bleu-blanc-rouge, vous êtes François le Français. Celui qui ne s’intéresse qu’aux joueurs français qui jouent en Ligue 1.» Non, ici c’estVous êtes supporter de l’AJ Auxerre . Alors la Ligue 1, ça commence à faire un moment que vous ne l’avez pas suivie.Nous vous avons reconnu, Madame Nathalie Boy de la Tour. À moins que vous ne soyez le Marcelo Bielsa de la Ligue 1.Vous êtes rentré(e) de vacances quelques jours après la première journée de Ligue 1. Une erreur de débutant(e), qui se paye cash.Et dire qu’avec la fibre optique, vous auriez pu avoir le temps de trouver les dernières réponses sur Google.Vous êtes la preuve vivante qu'Alzheimer ne touche pas seulement les personnes âgées de plus de soixante ans.Non, la Ligue 1 ne se résume pas à un match le dimanche soir et à quelques rencontres le vendredi lorsqu'il n’y a pasVous faites donc partie de ces gens qui pensent que la Ligue 1 ne mérite pas sa place dans le top 5 européen. Ça se voit que vous n’avez jamais vu un Bordeaux Dijon , vous.