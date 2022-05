Le grand quiz de la saison de Ligue 1

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous n'avez rien raté de cette formidable saison de Ligue 1.

Par Steven Oliveira

Quand vous jouez à, vous êtes du genre à mettre le mode amateur pour gagner 15-0 et célébrer comme si vous veniez de gagner FUT Champions.Ce n’est pas parce que vous êtes supporters du PSG qu’il ne faut pas répondre aux questions sur l’OM. Il s’agirait de grandir.Seuls les clubs qui terminent sur le podium de Ligue 1 vous intéresse. Alors l’OGC Nice, ça ne doit rien vous dire du tout.Vous êtes un fan absolu de Jonathan Ikoné et vous ne regardez donc plus la Ligue 1 depuis son départ au mercato hivernal. Ikonix.Et sinon, à part Kylian Mbappé, vous connaissez d’autres joueurs ?Bonjour, qu’est-ce que vous faites là ? Vous vous êtes perdu(e)s ?Vous avez le droit de marcher la tête haute et de fanfaronner. Mais avant de faire un discours et d’appeler votre famille, attendez le niveau suivant.Eh non, Yannick Cahuzac n’a pris qu’un carton rouge, alors arrêtez tout de suite ce faux procès.Comme quoi ça paye de mettre des noms de club et de joueurs au hasard pour arracher la moyenne.Ok, il fait chaud sous ce costume, mais vous avez enfin trouvé un avantage à ce job de mascotte Erminig, celle du Stade rennais.Vous êtes supporter d’Angers, alors vous n’avez pas oublié ce classement à l’issue de la 2journée. Il est même encadré dans votre salon.Vous êtes supporter de Sochaux, alors la Ligue 1, ça commence à faire un petit bout de temps qu’elle ne vous intéresse plus.C’est donc vous l’Homme qui tape sur Google plus vite que son ombre.Vous êtes supporter de Troyes, vous habitez à Angers, votre conjoint(e) supporte le LOSC et votre famille l’OM. Ce quiz était donc fait pour vous. Dommage que votre chien ne soit pas un épagneul breton.Vous avez révisé pendant des mois, mais vous avez fait l’impasse sur les chiffres. Ayez tout de même le sourire, vous repartez avec la moyenne.Vous n’y connaissez rien au football, mais vous êtes incollable au. Sachez qu’à nous aussi, Philippe Risoli nous manque.Vous êtes un fan absolu de CR7, alors vous savez très bien le nom de chaque joueur à avoir marqué plus de buts que Lionel Messi. Même celui d'Alberth Elis.Vous auriez pu au moins faire l’effort de taper des chiffres au hasard pour tenter de ne pas finir fanny.