Le grand quiz de la Coupe du monde 2018

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre dernier mois devant la Coupe du monde.

par Steven Oliveira

Est-ce que l’équipe de France a sorti les fumigènes après sa victoire contre l’Australie ? Alors on redescend d’un étage et on se concentre sur la suite.Vous avez préféré oublier ce France-Danemark du premier tour.Vous êtes parti sur les Champs-Élysées et vous n’avez donc pas vu la remise des trophées individuels. Et personne ne peut vous juger pour cela.Bleu, blanc, rouge, vous êtes François le Footix.Vous avez écrit « France » puis vous avez fait dix tours de votre salon en chantant comme un dingue. Et tant pis si quand vous êtes revenu le chrono était terminé.Vous êtes supporter de l’Italie et vous vous êtes coupé du monde durant un mois.La Belgique aussi se voyait déjà championne du monde après sa victoire face au Brésil.Eh oui, tous les Islandais n’ont pas un nom de famille qui se termine par -SSON, il y a aussi des -SON.À cause de ce foutu bac, vous avez dû manquer les deux premières journées, mais vous vous êtes bien rattrapés par la suite.Seules les équipes africaines vous intéressent en Coupe du monde. L’avantage, c’est que vous avez pu partir en vacances plus tôt.Vous n’avez rien suivi du Mondial, mais vous savez compter et écrire jusqu’à sept. Et c’est déjà pas mal.Vous vous êtes réveillé heureux, mais avec un terrible mal de crâne qui vous empêche de réfléchir.Vous pouvez demander à vos collègues de sortir des fumigènes, car votre performance est bien plus impressionnante que la victoire des Bleus.C’est la première Coupe du monde que vous suivez, et pour vous, Diego Maradona n’est qu’un homme enrobé qui fait des doigts d’honneur en tribunes.Eh oui, c’est pas si facile que ça de trouver toutes les réponses sur Google en quatre minutes.Vous êtes un féru des mathématiques et des statistiques.Vous êtes supporter allemand et vous avez annulé vos vacances prévues en Corée du Sud.Seules les équipes qui ont une étoile sur leur maillot vous intéresse.