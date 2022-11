Le Graët, l’âpre de Noël

Alors que la période actuelle demanderait un président visionnaire et capable de penser l’après à la tête de la FFF, le discours de Noël Le Graët semble déconnecté de la réalité.

Un président ne devrait pas dire ça

Par Nicolas Kssis-Martov

Auprès de nos confrères de, Noël Le Graët persiste et signe.(en 2011),, s’agaçait-il déjà sur le plateau de Télématin, l’émission de France 2. Une stratégie de défense complètement hypocrite. Depuis au moins 2014, ONG, syndicats et presse internationale, dont française, tirent la sonnette d’alarme, notamment sur les conditions de vie et de mort des travailleurs immigrés, principalement originaires d’Asie. Enquêtes, investigations, rapports détaillés, reportages, statistiques, tout était déjà là. Des syndicalistes népalais aux antennes de la BBC, il fallait être sourd ou coupé des réseaux sociaux pour l’ignorer. Ce mutisme satisfait colle à la France le rôle du mauvais élève en la matière, du moins au sein de l’UEFA. Ainsi, tandis que des fédérations européennes ont renvoyé la FIFA dans les cordes après une lettre leur intimant, l’ancien maire socialiste de Guingamp, en bon légitimiste, suit la ligne officielle du parti :Même attitude pusillanime face aux discriminations. Certaines équipes, dont les Bleus, sont censées voir leur capitaine (Hugo Lloris en l'occurrence pour les Bleus) porter un brassard à ce sujet. La réaction de Noël Le Graët entend d’abord ne pas froisser les Qataris :En effet il pourrait commencer par s’interroger sur « ce qui se passe » dans sa FFF, sur ce qu’il fait ou plutôt ce qu’il s’abstient de faire. Car les polémiques se multiplient, sur le fonctionnement de la fédé, sur la frilosité, pour rester courtois, dans la lutte contre l’homophobie, entre autres. La FFF est également sous le coup d'un audit de son Ministère quant à d'éventuels dysfonctionnements internes révélés par les médias ces dernières semaines.Sur tous ces dossiers, il peut certes avoir le sentiment désormais que la nouvelle ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui s’était montrée inflexible dans un premier temps, a quelque peu adouci sa position, à en croire ses récentes interviews :Rien ne semble le désarçonner. Pas même le doute autour de la sélection de Jordan Veretout dans la liste du Mondial, avec un potentiel conflit d’intérêt autour de Bachir Néhar, intendant des Bleus et employé comme « Team Manager » , depuis 2020, par VV Consultation, l’agence de Vadim Vasilyev, ancien président de Monaco, qui serait intervenu dans le transfert du joueur vers l’OM. De fait, Noël Le Graët paraît déjà se concentrer sur son avenir, et celui de Didier Deschamps, comme s’il était évident que ce serait à lui d’en décider.Il continue d’ailleurs d’exercer son pouvoir, en offrant notamment le scalp de Pascal Garibian, à la tête de l’arbitrage depuis dix ans, aux clubs professionnels, qui ciblent les hommes en noir comme la cause de tous leurs soucis depuis le début de la saison. Il est convaincuHeureusement que la loi l’empêche de se représenter.