Le Ghana s'en sort, première qualification pour le Bénin

Bénin (4-1-4-1) : Allagbé - Barazé, Adenon, Verdon, D. Kiki - Adéoti - Dossou (Soukou, 68e), S. Sessègnon (c), S. Mama, Djigla (M. Poté, 76e) - S. Mounié. Sélectionneur : Michel Dussuyer.



Cameroun (4-3-1-2) : Onana - C. Fai (Njie, 46e), Ngadeu, Y. Banana, Oyongo - Zambo Anguissa, Kunde Malong, Djoum (Boumal, 66e) - Choupo-Moting (c) - Bahoken, Toko-Ekambi (Bassogog, 83e). Sélectionneur : Clarence Seedorf.

Guinée-Bissau (4-4-1-1) : J. Mendes - Nanu, Juary, M. Djalo, M. Candé (c) - M. Baldé, B. Nogueira (Cassamá, 64e), Sori Mané, Piqueti (T. Silva, 68e) - Pelé - J. Mendes (F. Mendy, 79e). Sélectionneur : Baciro Candé.



Ghana (4-4-2) : Ofori - Yiadom, Aidoo, J. Boye, A. Baba - Owusu (K. Asamoah, 86e), Thomas Partey (Ekuban, 83e), Wakaso Mubarak, Kwabena (Acquah, 66e) - A. Ayew (c), J. Ayew. Sélectionneur : James Appiah.

Le bon 0-0 des familles.Déjà qualifié, le Cameroun n'a pas forcé pour son troisième match de poule, et les Écureuils, qu'un nul arrangeait pour atteindre les huitièmes pour la première fois (pour leur quatrième participation), ne s'en plaindront pas. Même s'il y a eu quelques banderilles, dont une tête de Karl Toko Ekambi et une frappe du capitaine Choupo en début de match, on n'a eu droit qu'à un seul tir cadré durant la première heure, le portier béninois Saturnin Allagbé (préféré à Fabien Farnolle) se montrant décisif sur celui-ci, et deux au total, toutes pour les Lions Indomptables. À l'arrivée, le Cameroun se fait chiper la place de leader (et affrontera le Nigeria) et le Bénin se cale dans les meilleurs troisièmes, avec ses trois unités, pour croiser le fer avec le Maroc au tour suivant.Le Ghana se la joue France 2006 Avec ses deux nuls lors de ses deux premières sorties, les Ghanéens n'étaient pas forcément sereins avant ce match décisif, et après un premier acte stressant marqué par une barre de Piqueti (17), ils ont fait le job pour se mettre à l'abri. Jordan Ayew (également auteur de deux poteaux) d'une superbe conclusion, a inscrit son deuxième but du tournoi (46) puis Baba Rahman, lancé par l'autre Ayew, a parfaitement servi Thomas Partey pour le break des(72). Un deuxième pion synonyme de première place pour les coéquipiers de John Boye. En revanche, c'est soupe à la grimace pour la Guinée-Bissau, qui n'aura pas réussi à scorer durant cette campagne et n'aura récolté qu'un seul petit point.