Le Ghana résiste au Cameroun

Pas de but, ni élimination ni qualification, peu d'occasions, quelques arrêts signés Ofori, une barre transversale sur la fin et un 0-0 sans histoire : la soirée opposant les Lions Indomptables aux Blacks Stars s'est déroulée de manière relativement tranquille, ce samedi.

Ofori empêche l'euphorie

Une transversale comme frisson

Cameroun (4-4-2) : Onana - Fai, Kana-Biyik, Ngadeu-Ngadjui, Bong (Choupo-Moting, 74e) - Bassogog, Zambo-Anguissa (Kunde, 82e), Mandjeck, Oyongo - Toko-Ekambi (Bahoken, 75e), Njie. Entraîneur : Seedorf.



Ghana (4-2-3-1) : Ofori - Yiadom, Baba Rahman, Mensah, Kasim - Wakaso, Thomas - A. Ayew (Kwabena, 87e), Atsu (Owusu, 15e), Asamoah (Gyan, 78e) - J. Ayew. Entraîneur : Appiah.

Par Florian Cadu

C'est le - petit - problème des matchs de poules. Lorsque deux grosses équipes d'un même tournoi savent qu'elles ont sans doute davantage à perdre qu'à gagner et qu'il leur reste une troisième rencontre pour passer au tour suivant, la prudence est forcément de mise. Pourquoi tenter le diable, au risque de se faire punir alors que rien ne presse ? Voilà sûrement l'un des raisonnements - potentiellement faux - pouvant s'installer dans les têtes. Cela a été le cas, en ce samedi soir où le Cameroun (quatre points, désormais) et le Ghana (deux unités) se sont quittés sur un 0-0 sans folie qui permet aux deux pays de toujours envisager la suite de la Coupe d'Afrique des Nations avec optimisme. Mais oui : parfois, les parties coupe-gorges à élimination directe manquent. Pas de panique, elles arrivent bientôt. Avec leset les Lions Indomptables ?Un choc, ce Cameroun-Ghana ? Que par son nom alors, et en aucun cas par la qualité de jeu observée en première période. Émaillée d'imprécisions techniques grossières, la partie voit en plus Atsu sortir sur blessure dès le quart d'heure de jeu juste après une occasion de Nuhu terminant en tribune. Il faut ensuite attendre la 32minute pour assister à une nouvelle réelle opportunité, Mensah sauvant devant Toko-Ekambi.Lancés, les Lions Indomptables commencent alors véritablement à montrer les crocs. Avant la pause, Njie a le temps de faire briller Ofori. Lequel évite encore l'ouverture du score face à Bassogog, qui ne peut qu'applaudir intérieurement la parade du portier. S'il fallait le prouver, la mission est plutôt réussie : malgré un score qui ne bouge pas, le champion en titre de la CAN répond présent et ne paraît pas prêt à lâcher son trophée. Ce sont pourtant lesqui ont davantage besoin de gagner, eux qui n'ont pu faire mieux qu'un nul lors de la première journée.Le Ghana est-il prêt à un autre partage des points, et à miser sa qualification sur sa dernière rencontre de poules ? Peut-être pas, au vu du temps fort imposé au Cameroun par les hommes d'Appiah après l'entracte. Certes, il en faudrait un peu plus pour véritablement faire trembler Onana. N'empêche que le ballon passe pas mal de temps dans la moitié de terrain des Lions Indomptables, qui semblent quant à eux se satisfaire de leurs quatre unités les plaçant en tête de ce mini-championnat.Toujours est-il que rien de dingue ne se passe. Les changement réalisés par les deux entraîneurs n'y font rien, et le 0-0 demeure à sa place. Tout sage, comme si tout le monde le trouvait trop mignon pour lui dire de dégager ou lui coller un pain dans la tronche. Si les gars de Seedorf disposent de meilleures armes pour faire la différence, la bande des frères Ayew - parfaitement protégée par Ofori - ne se laisse pas marcher sur les pieds. Alors, la soirée s'achève ainsi. Sans trop de bruit... Jusqu'à la barre transversale touchée par Kwabena à la fin du temps réglementaire. Ça y est, le silence peut définitivement s'installer.