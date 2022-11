Le Ghana punit la Corée et se relance

Frustré par le Portugal (2-3) en ouverture, le Ghana a encore disputé un match à cinq buts, mais l'a cette fois emporté au bout d'une seconde période folle face à la Corée du Sud (3-2). Un grand Kudus permet aux siens de croire aux huitièmes de finale.

Jordan Ayew, mode Pirlo

Kudus, douce partition

Corée du Sud (4-2-3-1) : Kim Seung-gyu - Kim Moon-hwan, Kim Min-jae (Kwon Kyung-won, 90e+2), Kim Young-gwon, Kim Jin-su - Hwang In-beom, Jung Woo-young (Hwang Ui-jo, 78e) - Kwon Chang-hoon (Lee Kang-in, 57e), Jeong Woo-yeong (Na Sang-ho, 46e), Son Heung-min - Cho Gue-sung. Sélectionneur : Paulo Bento.



Ghana (4-3-3) : Ati-Zigi - Lamptey (Odoi, 78e), Salisu, Amartey, Mensah (Rahman, 88e) - Kudus (Djiku, 83e), Abdul Samed, Partey - André Ayew (Sulemana, 78e), Jordan Ayew (Kyeren, 78e), Iñaki Williams. Sélectionneur : Otto Addo.

Par Timothé Crépin

C'est lundi fou au Qatar. Après la farandole de buts entre Serbes et Camerounais , Sud-Coréens et Ghanéens nous ont également régalés. Dans un duel entre deux équipes qui ne cherchaient que la victoire pour encore rêver de huitièmes de finale, ce sont finalement lesqui ont remporté le combat mental (3-2). Notamment au bout d'une dernière demi-heure absolument irrespirable.Dans l'une des oppositions, on ne va pas se mentir, les moins sexy de cette phase de poules sur le papier, les Sud-Coréens ont d'abord asphyxié leurs adversaires pendant vingt minutes. Les vagues et les corners se sont succédé sans pour autant faire mal. Et ça, les Coréens allaient le payer cher. Idéalement placé dans la surface après un coup franc, Salisu concrétise, quand Kudus prolonge astucieusement le cuir sur un autre ballon long. Le point commun à chaque fois ? Une galette signée Jordan Ayew. Un Ghana diablement efficace et qui va s'offrir un premier succès facile dans ce Mondial.Du moins, pense-t-on jusqu'à l'heure de jeu où, d'un coup, la folie s'empare de l'Education City stadium. Titulaire à la place de Hwang Ui-jo (ex-Bordeaux), Cho Gue-sung claque son doublé en moins de 180 secondes. Un premier but en coupant devant Salisu, avant de venir catapulter le cuir au-dessus de Mensah. À chaque fois, de magnifiques centres signés Lee Kang-in et Kim Jin-su. La différence d'engagement entre Cho et la défense ghanéenne fait craindre le pire pour lestant le match a, semble-t-il, tourné.C'était compter sans un Mohammed Kudus létal. Sept minutes après le 2-2, la pépite de l'Ajax profite d'un centre de Mensah et d'une reprise ratée d'Iñaki Williams pour remettre les siens sur la voie du succès. Premier doublé en Coupe du monde pour celui qui, on lui souhaite, a le profil pour être l'un des porte-drapeaux de l'Afrique à l'avenir. À 3-2, le dernier quart d'heure est un véritable siège du but ghanéen. Avec l'envie d'y croire, la valeureuse Corée du Sud aurait mérité le 3-3. Mais Zigi, dans son style, reste vigilant sur sa ligne, quand Salisu sauve la patrie (76).C'est finalement Son Heung-min, la star de Tottenham, qui aura le plus déçu, n'étant pas capable de se transformer en héros. Avec un point en deux rencontres et le Portugal de Cristiano Ronaldo au menu de la dernière journée, les huitièmes de finale risquent d'être difficiles à atteindre pour la Corée du Sud. Côté Ghana, une troisième qualification pour la phase finale est plus que jamais d'actualité. Rendez-vous vendredi avec l'Uruguay. En jeu : la qualif', donc, et une vengeance de 2010. Motivation toute trouvée.