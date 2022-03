Le Ghana et le Nigeria dos à dos

Ghana (4-3-3) : Wollacott — Mensah, Djiku, Amartey, Odoi — Baba, Kudus, Partey — Issahaku (Bukari, 79e), Afena-Gyan (Kyereh, 82e), Ayew (Wriedt, 92e). Entraîneur : Rajevac.



Nigeria (4-2-3-1) : Uzoho — Zaidu (Bassey, 74e), Balogun, Troost-Ekong, Aina — Aribo (Onyeka, 59e), Innocent (Etebo, 62e) — Simon (Lookman, 74e), Iheanacho, Chukwueze (Dennis, 59e) — Osimhen. Entraîneur : Eguavoen.

Moins de cinq tirs cadrés, et zéro but marqué.Tel est le résumé tristounet de cette manche numéro un entre le Ghana et le Nigeria, opposés ce vendredi soir lors des barrages de la Coupe du monde 2022. Dans une première période sans grosse situation, les locaux ont globalement dominé avec notamment un missile d'Issahaku repoussé par Uzoho. Largement insuffisant pour prendre les devants, face à des visiteurs un poil timorés.Lesont cependant eu leur chance en deuxième mi-temps, Simon perdant son duel devant Wollacott après avoir profité d'une relance loupée de Partey. Le reste de la partie a plutôt été en faveur des(une dizaine de frappes tentées, contre sept), Kudus donnant de nouveau du boulot à Uzoho et Afena-Gyan ratant une occasion en or sur corner à un quart d'heure du terme alors qu'il était seul face aux cages. Quelques minutes plus tard, la bande d'Ayew s'est fait une belle frayeur en concédant un penalty pour une main de Baba... finalement annulé, grâce à la VAR. 0-0, rendez-vous mardi !Au moins, le suspense est toujours à son apogée.