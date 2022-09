Le Ghana convoque tous ses nouveaux binationaux pour les matchs amicaux de septembre

ALB

Sacré mercato pour une équipe nationale.Grâce à sa qualification pour la Coupe du monde aux dépens du Nigeria, beaucoup de bi-nationaux ont fait le choix de rejoindre le Ghana pendant l’été et ils ont tous été convoqués par Otto Addo, le sélectionneur des. Ainsi, Iñaki Williams (Athletic) Tariq Lamptey (Brighton) , Stephen Ambrosius (Hambourg) et Ransford-Yeboah Königsdörffer (Hambourg) vont fêter leur première cape avec la sélection ghanéenne. Dans le même esprit, Mohammed Salisu (Southampton) va fêter sa première cape après avoir longtemps fait patienter sa sélection.En guise de préparation au Mondial, lesaffronteront le Brésil pour un match de gala au Havre le 23 septembre et le Nicaragua en Espagne quelques jours plus tard. Thomas Partey et les frères Jordan et André Ayew seront présents, tout comme les habituels convoqués de Ligue 1 : Kamaldeen Sulemana (Rennes), Alexander Djiku (Strasbourg), Gideon Mensah (Auxerre) et Alidu Seidu (Clermont).De quoi suffire pour refaire comme en 2010