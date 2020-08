Le Genoa valide son maintien, Lecce retourne en Serie B

Sans trembler, le Genoa a dégommé l'Hellas (3-0) et décroche son maintien au détriment de Lecce, battu sur sa pelouse par Parme (3-4) au terme d'une rencontre dingue. Dans les autres rencontres de cette ultime journée de Serie A, Bologne et le Torino se sont quittés bons amis (1-1) tandis que l'Udinese est allé gagner à Sassuolo (0-1).

Pour sauver sa peau sans avoir à attendre le résultat de Lecce, le Genoa avait besoin d'un succès face au Hellas de son ancien coach, Ivan Jurić. Et les, remontés comme des coucous, ne vont avoir besoin que d'une mi-temps pour tuer le suspense. Sur un centre tendu de Lukas Lerager, Antonio Sanabria coupe la trajectoire de la tête et trompe Boris Radunović. L'ancien buteur du Real Betis s'offre un doublé dix minutes plus tard, lorsque trouvé par un Goran Pandev à la limite du hors-jeu, il lâche une frappe qui termine dans le petit filet véronais. Le troisième pion de l'équipe de Davide Nicola arrive juste avant la pause : le corner de Filip Jagiełło tombe pile poil sur le crâne de Cristian Romero et élimine Radunović. Le Genoa obtient son maintien à 9 contre 10 suite aux exclusions de Romero et de Francesco Cassata, mais sans véritablement trembler. Et, comme depuis 2007, disputera la saison suivante au sein de l'élite italienne.Pas de miracle pour Lecce, qui termine sa saison par une défaite spectaculaire au Via del Mare face à Parme. Il faut dire que la formation de Roberto d'Aversa ne s'est pas déplacée dans les Pouilles pour y faire du tourisme. D'entrée, Hernani expédie une praline sur le montant droit de Gabriel qui rebondit sur l'infortuné Fabio Lucioni. Les Parmesans ne s'arrêtent pas là et se décident à creuser le tombeau des locaux, quand Gianluca Caprari glisse le cuir sous la barre du portier brésilien. À l'image de leur saison, les hommes de Fabio Liverani sont fragiles derrière mais savent aussi être séduisants devant. Et grâce à deux coups de tête d' Antonín Barák et de Biagio Meccariello (45), Lecce regarde Parme dans les yeux à la pause. Mais dans le deuxième acte, le promu retombe dans ses travers et laisse Andreas Cornelius, puis Roberto Inglese, faire trembler ses filets. L'ultime réduction du score de Gianluca Lapadula n'y changera rien et c'est en Serie B qu'évoluera Lecce l'an prochain.Aucun enjeu notable entre Bologne et le Torino qui se quittent bons amis pour cette dernière sortie de la saison. Sur un débordement de Musa Juwara, prolongé par Roberto Soriano, Mattias Svanberg a ouvert le score pour l'équipe de Siniša Mihajlović. Mais Bologne ne réussit pas à se mettre à l'abris, et manque de finir la saison sur une bonne note peu après l'heure de jeu. Sur une sublime ouverture de Simone Verdi, Simone Zaza rentre une volée du droit sublime pour arracher le nul. Pas de jaloux.Roberto De Zerbi et Sassuolo terminent par une défaite leur saison 2019/2020 face à l'Udinese au Mapei Stadium. Malgré une première période dominée où Juan Musso, le portier bianconero, a fait des miracles, les Neroverdi vont se faire prendre en traître en seconde période. Servi par Kévin Lasagna, Stefano Okaka plante son huitième pion de la saison en championnat et offre un beau succès à l'Udinese avant les vacances.