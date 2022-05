Le Genoa renverse la Juventus et peut croire au maintien

Genoa (4-2-3-1) : Sirigu - Criscito, Østigård, Bani, Hefti - Galdames(Frendrup, 46e), Badelj - Portanova (Yeboah, 58e), Amiri, Melegoni (Ekuban, 59e) - Destro (Guðmundsson, 68e) . Entraîneur : Alexander Blesin.

Juventus (4-3-3) : Szczęsny - Cuadrado (Alex Sandro, 60e), Bonucci, Rugani, De Sciglio - Miretti (Bernardeschi, 74e), Arthur (Zakaria, 60e), Rabiot - Dybala (Aké, 80e), Vlahović (Morata, 74e), Kean. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

AB

À Luigi Ferraris, ce vendredi soir, le Genoa a renversé la Juventus dans les cinq dernières minutes pour s'ouvrir le chemin du maintien (2-1).Une partie pourtant débutée de manière calme, par 22 acteurs peu pressés. Ainsi, Mattia Destro est le premier à s'illustrer, oublié dans la surface, d'une reprise déviée par Leonardo Bonucci (15). Des occasions éparses (deux frappes cadrées en 45 minutes), permettant notamment de voir Paulo Dybala, seule satisfaction turinoise, venir solliciter Salvatore Sirigu d'un enroulé niché dans les mains fermes du portier (45+1).L'Argentin, en jambes, ne tarde dès lors pas à montrer le chemin aux siens. Sur une situation similaire à celle obtenue avant la pause,s'est effectivement mis en zone de frappe, plaçant, cette fois, son ballon dans le petit filet gauche de Sirigu. En face, Morten Frendrup a déclenché une belle réaction, d'une tentative lointaine repoussée par Wojciech Szczęsny (69). Frustrant et presque rageant pour Gênes, au moment de voir Dybala fracasser le poteau d'un joli missile (71), et Dušan Vlahović, de la tête, tomber sur les inusables réflexes de Sirigu (73). Il n'en fallait en réalité pas plus à Albert Guðmundsson. À peine entré en jeu, l'Islandais se retrouve à la réception du décalage de Nadiem Amiri, pour fusiller les filets et égaliser. De quoi offrir une fin de rencontre folle, voyant Amiri, encore (89), et Moise Kean (90+4), manquer deux inexplicables immanquables.Et comme rien n'arrive jamais par hasard, le Genoa parvient à l'emporter dans les ultimes secondes : Mattia De Sciglio à la faute, Caleb Ekuban en filou et un penalty surpuissant de Domenico Criscitopour faire craquer Curva Nord et Sud.Le Genoa, dix-neuvième (28 points), est à une unité du sauvetage.