Le Genoa fait tomber la Juve !

Ils en rêvaient tous, le Genoa l'a fait.Il aura donc fallu attendre la 28journée pour voir la Juventus perdre un match de Serie A cette saison. C'est sur la pelouse du Genoa qui l'avait déjà tenu en échec à l'aller , que lesont sombré (2-0). Pour la 150du capitaine Domenico Criscito , lesmettent du rythme d'entrée et il faut un exploit de Perin devant Sanabria pour empêcher les locaux de prendre les devants (16).Sans rythme, la Juve souffre et va même être sauvé par la VAR alors qu'une main de l'un de ses solides gaillards avait offert un penalty au Genoa dix minutes plus tard. Au retour des vestiaires, la Juve semble aller mieux et Dybala pense ouvrir le score, mais là aussi, la VAR le frustre (55). Les Turinois se mettent à reculer et vont être puni par une vieille connaissance : à vingt mètres, Sturaro enroule et délivre le Luigi Ferraris (73). Les erreurs se multiplient au sein de l'arrière-garde, et sur un contre bien amené par Kouamé, Pandev éteint les derniers espoirs d'Allegri d'un sublime tir du gauche (81). La Juve n'est plus invincible sur son territoire, et c'est un petit événement.Radu; Pedro Pereira , Romero, Zukanović, Criscito; Lazović, Rolon, Radovanović, Lerager; Sanabria, Kouamé.Perin; Cáceres, Bonucci, Rugani; Cancelo, Emre Can , Pjanić, Bentancur, Alex Sandro ; Dybala, Mandžukić.