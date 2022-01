Le Genoa envoie Caicedo à l’Inter Milan jusqu'en fin de saison

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sacré trotteur italien.Un temps sauveur à la Lazio, l'expérimenté Felipe Caicedo peine à faire parler la foudre depuis qu’il a déposé ses valises au Genoa en août dernier. Et pour cause, l’attaquant équatorien aux 68 sélections a loupé pas moins de treize rencontres depuis le début de la saison à cause de problèmes musculaires. Avec un seul petit but en dix apparitions avec les, Caicedo tentera de se refaire une santé entre Edin Džeko et Lautaro Martínez à l’Inter Milan. Le buteur de 33 ans est effectivement prêté jusqu'en fin de saison par le Genoa à l'actuel champion en titre de l'élite transalpine.Vous le voyez venir, le but décisif dans les dernières secondes à Anfield ?