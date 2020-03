Le Genoa domine Milan, la Samp dompte le Hellas

Afin de confirmer leur regain de forme apparu au début de l'année 2020, les joueurs de Stefano Pioli souhaitaient s'offrir le Genoa dans un San Siro à huis clos. Coronavirus ou pas, lesprennent le jeu en main dès l'entame avant de pousser avec ardeur sur le but de Mattia Perin, très solide ce dimanche. Problème, après une perte de balle stupide de Theo Hernandez dans son couloir gauche, Antonio Sanabria récupère le cuir et sert Goran Pandev, qui ouvre le score et inscrit au passage son septième pion de la saison (0-1, 6). Largement dominateurs, les Milanais n'arrivent pas à transpercer Perin, et peu avant la pause, suite à un nouveau débordement côté droit, Francesco Cassata les punit sans pitié (0-2, 41). Après le repos, Giacomo Bonaventura et Rafael Leão rentrent en piste pour venir au secours des leurs, mais l'AC Milan n'y arrive pas. Le but de Zlatan à l'approche de la fin de la rencontre n'y change d'ailleurs rien (1-2, 77), leschutent face une équipe gênoise toute heureuse de repartir avec les trois points.Dans le même temps, l'autre club de Gênes s'est également imposé. Mais contrairement à son ennemi historique, la rencontre n'a pas été un parcours de santé. Au contraire, les ouailles d'Ivan Jurić, ancien joueur et entraîneur du Genoa, sont les premières à se mettre en avant. Et à l'image de sa saison, galère et insatisfaisante, la Samp craque à la demi-heure de jeu quand un centre venu de la gauche trouve Mattia Zaccagni au second poteau (0-1, 32). La troupe de Claudio Ranieri essaye de vite se reprendre mais dans les cages adverses, Marco Silvestri s'occupe de les frustrer. En revanche, l'ancien portier de Leeds ne peut rien quand Fabio Quagliarella ouvre son pied à la réception d'un bon centre à ras de terre (1-1, 77). Même constat dix minutes plus tard quand l'attaquant de 37 ans marque sur un penalty généreusement accordé (2-1, 86). Le neuvième but de la saison du Bomber permet à la Doria de choper trois points très importants dans l'optique du maintien, et de garder un petit point d'avance sur le Genoa.