Le Général Răzvan, l'autre Lucescu

Fils de Mircea Lucescu, entraîneur le plus âgé de la mappemonde encore en activité et dont il cultive certains particularismes, Răzvan Lucescu est à la croisée des chemins. En échec sur le banc de l’équipe nationale de Roumanie il y a quelques années, celui que ses troupes surnomment « le Général » est revenu au PAOK l'été dernier, après une première pige mémorable. Et alors que la finale de la Ligue Europa Conférence pourrait être déplacée de Tirana à Athènes, l'ennemi intime, quoi de mieux que de voir cet amateur de bracelets, qui a survécu à un tremblement de terre, rôtir l’Olympique de Marseille, avant d’achever la bête dans la fournaise de Toumba ?

Marseille PAOK Salonique Ligue Europa Conférence Diffusion sur

Mourir peut attendre

Macédoine vie

Par Alexandre Lazar

Propos de Soni Mustivar recueillis par Alexandre Lazar.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les dires de Mircea Lucescu après que son fiston Răzvan a été nommé entraîneur roumain de l’année en 2020, à la suite d'un triplé Coupe-championnat-Ligue des champions asiatique avec Al-Hilal, pointent une relation tout sauf classique. Malgré un héritage personnel qu’il a « subi » dès l’adolescence, le poussant à devenir gardien plutôt que joueur de champ pour fuir les comparaisons, l’actuel coach du PAOK est devenu, en vingt ans de carrière, la meilleure version de lui-même. De nouveau quart-de-finaliste d’une Coupe d’Europe après la parenthèse enchantée au Rapid Bucarest... face au Steaua Bucarest en Coupe de l’UEFA (2006), Răzvan Lucescu n’en finit plus d’écrire l’histoire en Macédoine grecque, le cœur conquérant de la péninsule hellénique.Sur le plateau de l’émission culteen janvier dernier, c’est un Răzvan Lucescu rayonnant qui distillait ses meilleurs morceaux de vie. Une vie menée à 100 à l’heure le plus clair du temps, à 2000 à l’heure les soirs de match, au rythme d’une passion dévorante et d’une haine absolue de la défaite., complète celui qui n’a jamais pu porter le maillot de l’équipe nationale, barré par Bogdan Stelea, Florin Prunea ou Florin Tene, et pénalisé par sa petite taille. Le voir débarquer au PAOK dans la peau d’une étoile montante du coaching en août 2017, là où l’injustice a toujours été le moteur de la révolte, semblait ainsi, et avec le recul, cousu de fil blanc.Collectionneur de montres et de bracelets, « le Général » , comme il est connu dans le milieu, est en effet de ceux qui ne laissent rien au hasard. Un meneur d’hommes à l’italienne, qui de son propre aveu ne tolère pas les éléments craintifs :Soni Mustivar, international haïtien qui l’a eu comme entraîneur du côté de Petrolul Ploiești (Roumanie), se souvient d', et pour qui la méritocratie n’était pas un vain mot., ajoute Mustivar.Toujours très proche de ses soldats, avec qui il entretient parfois une relation filiale, Răzvan Lucescu ressemble à son père dans la manière d’amener la révolution là où elle se fait désirer. Commeen son temps au Shakhtar Donetsk, l’ancien portier a fini par rallumer la flamme à Salonique, après s’être fait les dents pendant trois ans dans le petit club de Xanthi, au pied des Rhodopes. Le premier doublé Coupe-championnat du PAOK, au terme d’une saison d’invincibles sur le modèle d’Arsenal 2004 (26 victoires, 4 nuls), en a été l’aboutissement en 2018-2019. Trente-quatre ans après le dernier sacre du(l’Aigle bicéphale du nord, NDLR), son anglais avec un accent prononcé d’Europe de l’Est, nécessaire dans un vestiaire rameutant pas moins d’une quinzaine de nationalités différentes, est devenu un phare dans la nuit, alors que les clubs de la capitale athénienne et de son port phagocytent depuis longtemps l’argenterie et les honneurs.. Parti gagner son pain en Arabie saoudite de manière surprenante, Răzvan Lucescu ne pouvait pas résister à l’appel de la performance. Ni à son 4-2-3-1 à la sauce grecque, ni à renfiler un bonnet, noir plutôt que gris, offert par sa femme Ana Maria, en guise de porte-bonheur. Si l’Olympiakós est de nouveau inatteignable sur la scène interne, les Noir et Blanc sont les premiers depuis le Panathinaikós il y a 19 berges à disputer les quarts d’une Coupe d’Europe. Mais la pression, la progéniture du grand Mircea en a fait son meilleur allié depuis un passage manqué sur le banc de la sélection roumaine en 2009, à 40 ans. Sept victoires, sept nuls, sept défaites, l’équilibre parfait. Mais surtout pas d’Euro 2012, un conflit avec Adrian Mutu, et un revers 5-0 en Serbie qui fait encore date., livrait Lucescu, lucide, toujours à Denise Rifai. Survivant d’un des séismes de Vrancea qui ont frappé Bucarest en 1977 alors qu’il n’avait que 8 ans, Răzvan Lucescu s’est tout simplement construit dans un monde qui ne lui a jamais fait de cadeaux. Et même si ses préceptes offensifs seront surtout visibles en contre, le Général peut compter sur ses éclaireurs Andrija Živković ou Jasmin Kurtić, qui auront à cœur de montrer à La Bonne Mère qu’ils sont faits du même bois qu'elle.