Le Gazélec prend une option face au Mans

Le Mans FC 1-2 Gazélec Ajaccio

Le Mans (4-4-2) : Kocik - Vardin, Gasquet, Lemonnier, A. Keita (Elissalt, 89e) - Boissier, Confais, Hafidi (S. Diarra, 72e), S. Vincent (c) - Montiel, Créhin (Soro Nanga, 72e). Entraîneur : Richard Déziré.



Gazélec (4-1-4-1) : Oberhauser - O. Ba, Guidi, Perquis, Palmieri (J. Marveaux, 66e) - Pierazzi - Jobello (Coeff, 90e+1), M. N'Doye, Roye (c), F. Camara - Blayac (B. Fofana, 78e). Entraîneur : Hervé Della Maggiore

Le Mans attendra peut-être encore un peu avant de retrouver le monde pro, et peut s'en mordre les doigts.Venu dans la Sarthe pour sauver ses fesses , le Gazélec a réalisé un joli coup en prenant un avantage en barrage face au 3de National, tout en réalisme. Les deux buts à l'extérieur vont être précieux lors de la manche retour en Corse dimanche.Malgré un début de match à sens unique et plein d'entrain pour les locaux dans un MMArena comble et prêt à vibrer (avec notamment une énorme occasion manquée par Créhin à la 4) les Gaziers ont trouvé la faille sur une belle déviation de la tête de Jérémy Blayac, profitant d'une galette de Julian Palmieri (14). Nicolas Kocik s'est étendu pout éviter le doublé de l'attaquant (30) mais après la pause, Wesley Jobello a battu le portier manceau en deux temps au bout d'un contre (48). Le Mans a repris espoir dans la foulée grâce à Rémy Boissier, alors que David Oberhauser avait relâché un ballon chaud (53). Malgré une pression mise en fin de match, la bonne entrée du jeune Stéphane Diarra et les six minutes de temps additionnel, les Sang et Or n'ont pas réussi à recoller.En même temps, pouvait-il vraiment arriver quelque chose de mal avec les vieux briscards Damien Perquis et Julian Palmieri alignés derrière ?