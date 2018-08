Le Gazélec accroche VA, Rainville allume les débats

Valenciennes (4-3-3) : Perquis – Cuffaut, Dabo, Nestor, Dos Santos – Masson, Ramaré, Roudet (Ambri, 83e) – Mauricio (Niakaté, 36e), Guezoui, Robail. Entraîneur : Réginald Ray.

Gazélec (4-3-3) : Cassara – Campanini, Ba, Guidi (Perquis, 88e), Palmieri – Roye, Pierazzi, N'Doye – Jobello (Boupendza, 63e), Blayac, Armand (Gomis, 63e). Entraîneur : Albert Cartier.

Rouge vif.Au départ, ce VA- Gazélec n'avait qu'un objectif : permettre au vainqueur de rejoindre les Chamois niortais (4), au pied du podium. Finalement, on aura vu complètement autre chose lundi soir, au Hainaut. Soit un nul vierge (0-0), trois expulsions et pas mal de bordel.Ce qu'il s'est passé : le Gazélec a commencé ce dernier match de la cinquième journée de Ligue 2 par le jeu, étouffant les offensives valenciennoises et s'offrant même quelques situations par l'intermédiaire de Jérémy Blayac , acteur principal d'une rencontre qui a finalement basculé à la demi-heure de jeu, lorsque l'attaquant ajaccien a été tamponné par Elhadj Dabo . Résultat, rouge sorti sévèrement par un Nicolas Rainville complètement dépassé (et largement influencé par Blayac), et ce, alors que Valenciennes avait déjà bouclé son déplacement à Lorient (3-1), le 17 août, à dix contre onze.Reste que cette fois, l'expulsion de Dabo a complètement relancé VA, qui a vu Sikou Niakaté, entré en première période quelques jours après son transfert avorté à Anderlecht , toucher la barre (59) et Mehdy Guezoui claquer le poteau gauche de Cassara dix minutes plus tard (69). Insuffisant donc pour coucher le Gazélec , qui a tenu un deuxième match consécutif sans défaite, mais qui a aussi vu Blayac prendre un rouge dans les arrêts de jeu après une embrouille avec Ambri, également expulsé sur le coup.Dur à digérer tout ça, notamment pour un VA qui aurait également pu obtenir un penalty.