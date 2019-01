La performance folle du gardien U19 de l'Ajax

1

That moment when your goalkeeper (17) is scoring the 1-1 and stopping a penalty...✔️Through to the next round ?#AjaxO19 #nacaja pic.twitter.com/gI7qi6oJRe — AFC Ajax (@AFCAjax) 26 janvier 2019

Vidéo

DDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En Coupe, un gardien a deux options pour devenir le héros de son équipe : monter dans la surface adverse et marquer, ou arrêter un penalty lors de la séance de tirs aux buts.Daan Reiziger, lui, a décidé de ne pas choisir et de faire les deux. Alors que son équipe U19 de l' Ajax était menée et proche de l'élimination en Coupe contre le NAC Breda, le jeune portier de 17 ans a tenté le tout pour le tout en montant sur le corner de la dernière chance. Après une magnifique poussette, Reiziger s'est alors retrouvé démarqué et a ajusté son homologue adverse d'un coup de casque au premier poteau.1-1, prolongations qui ne donnent rien, tirs au but. Et comme Reiziger n'en avait pas encore marre de jouer les héros, il a stoppé le tir d'un joueur adverse dans un style emprunté à son illustre prédécesseur Edwin van der Sar (le bras pointé vers une direction avant la tentative). Ses petits copains n'avaient plus qu'à parachever le travail pour envoyer l' Ajax au prochain tour.Encore plus fort qu' Ali Ahamada