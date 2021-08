Le gardien des Orlando Pirates célèbre le penalty de la victoire des Kaizer Chiefs

Cool as you like from Kgaogelo Sekgota as he fires home the winning penalty in style to hand Kaizer Chiefs the #CarlingCup pic.twitter.com/9nIxIe59Ye — SuperSport (@SuperSportTV) August 1, 2021

PC

La Carling Cup réserve toujours son lot de surprises.Ce match estival annuel entre les deux équipes rivales de la ville de Soweto en Afrique du Sud, les Kaizer Chiefs et les Orlando Pirates, n'a pas dérogé à la règle. Dans un match pourtant sans aucun but marqué, il a fallu attendre la séance de tirs au but pour voir le gardien des Pirates, Richard Ofori, faire basculer la rencontre dans l'irrationnel.Lors de l'ultime tentative (victorieuse) des Chiefs, le portier d'Orlando se détend joliment mais ne parvient pas à dévier la trajectoire du tir au but de Kgaogelo Sekgota qui file en lucarne. Or, en retombant au sol, il se met à exulter, certain que la frappe n'était pas cadrée, avant de réaliser en voyant le ballon et les joueurs des Chiefs en furie qu'il est allé légèrement trop vite en besogne.Mieux vaut la jouer cool, Richard. Souviens-toi de Gigio.