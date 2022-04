Le gardien d’Oviedo frappé par des joueurs de Gijón pour avoir célébré devant leurs supporters lors du derby

AEC

Plus facile de gagner la bagarre à neuf contre un.Oviedo s’est imposé 1-0 face au Sporting de Gijón lors du derby des Asturies ce samedi, au sein du stade du rival local et grâce à un but contre son camp de Juan Berrocal à la 78e minute. Alors qu'Oviedo célébrait cette victoire sur le terrain, leur gardien est alors parti dans la direction opposée de ses coéquipiers, afin d’embrasser le logo d’Oviedo devant les supporters du Sporting. Une provocation que n’ont pas supporté les joueurs de Gijón, déjà sous pression lors du match, qui se sont rués sur Joan Femenías et ont commencé à frapper le portier.Sur les images diffusées par la chaîne Gol, on voit au total neuf joueurs du Sporting de Gijón le pousser, "Berto" lui donnant deux coups de pied et Christian Rivera le frappant au visage. Cuco Ziganda, l'entraîneur d’Oviedo, a dû intervenir pour protéger son joueur. La victime de ces agressions injustifiables, Joan Femenías, a ensuite communiqué sur Twitter, insistant qu’il était surtout fierL'UFC est peut-être la dernière qualité qu'il reste à Gijón pour espérer se maintenir en Liga2.