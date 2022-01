Le Gabon écœure les Comores

Comores (3-4-1-2) : Ahamada - Abdallah (Mattoir, 46e), Zahary, M'Dahoma (Abdou, 77e) - I. Mohamed (Bachirou, 46e), Abdullah (Mogni, 78e), M. Youssouf (Djoumoi, 67e), Bakari - Y. M'Changama - B. Youssouf, Ben. Sélectionneur : Amir Abdou.



Gabon (4-2-3-1) : Amonome - Obiang, Ecuele Manga, Palun, Obissa - Poko, Kanga - Bouanga, Boupendza (Sambissa, 78e), Ameka (Martinsson Ngouali, 58e) - Allevinah (Eneme-Ella, 66e). Sélectionneur : Patrice Neveu.

Le rebond du Gabon.Sous l'eau hors des terrains, notamment pour des histoires de primes et de Covid , les Panthères du Gabon ont éteint la flamme des Comores à Yaoundé (1-0), et lancent parfaitement leur CAN 2021 dans le groupe C, à égalité avec le Maroc Maîtres de la possession, les Comoriens dégainent les premiers, à bonne distance, pour faire honneur à leur match inaugural dans la compétition. Mais ils laissent également des espaces dans leurs dos. Au quart d'heure de jeu, Aaron Boupendza s'y immisce, parfaitement décalé par Louis Ameka, et conclut pied gauche dans un angle impossible - mais laissé grand ouvert par Ali Ahamada au-dessus de sa tête (). Malgré les sorties complètement aux fraises de son portiel Jean-Noël Amonome, le Gabon maintient le cap et frappe la plupart du temps en contre.Privés de leur atout charme Faïz Selemani (COVID), les Cœlacanthes ne parviennent pas à déséquilibrer le très solide axe central des Panthères, emmené par Bruno Ecuele Manga, et c'est le Gabon qui passe plus proche du break. D'abord, le défenseur dijonnais voit le cadre adverse se dérober sur son coup de casque (60), puis Bouanga dévale une moitié de terrain avant de trouver les gants d'Ali Ahamada (71). Malgré une dernière opportunité pour l'entrant Moussa Djoumoi (73), bien aidé par le gardien gabonais, le tableau d'affichage ne bougera plus, concluant ainsi une journée 100% 1-0 pour cette deuxième dose de Coupe d'Afrique des nations.Il faudrait désormais et déjà un petit miracle pour voir les surprenantsen phase à élimination directe.