Le futur, c’est maintenant

La demi-finale de Coupe du monde qui oppose mardi soir la France et la Belgique offrira avant tout une réponse temporelle : d'un côté, à des Diables qui se doivent de transformer les espoirs nourris par une génération dorée, de l'autre, à des Bleus qui ne connaissent pas vraiment leurs limites. Sous les projecteurs, c'est l'histoire.

« On ne connaît pas trop les limites »

L'imaginaire et le réel

L'heure des Diables

Par Maxime Brigand, à Saint-Pétersbourg

Une bascule entre patrons, sur un bout de gazon, à Nijni Novgorod : la survie d’un parcours en Coupe du monde tient souvent à rien, et le quart de finale gagné vendredi dernier par les Bleus face à l’Uruguay (0-2) aura fait éclater une vérité aux yeux de tous. Ça s’est joué juste avant la mi-temps, au bout d’une tête de Martín Cáceres . Varane rembobine la chose : «(celle d’ Hugo Lloris (...)(...)» L’histoire ne le dira jamais, mais tout aurait pu changer sur l’instant. Ce que Deschamps a dit entre les lignes après la rencontre – «» – avant de ranger la chose avec le but décisif de Raphaël Varane : dans la case expérience, l’armoire à souvenirs, «» . «» , a alors conclu le sélectionneur. Lundi après-midi, à la veille de la sixième demi-finale de Coupe du monde de l’histoire de l’équipe de France, Didier Deschamps a décidé de rouvrir cette porte : il tient bien une équipe.Un virage quand on connaît le bonhomme, pas nostalgique pour un sou, réticent lorsqu'on lui demande de se projeter, défenseur de l’immédiat. Aux yeux de Deschamps, le foot est un objet de l’instant : il prend un match individuellement, ne voit pas plus loin que celui-ci et tout ce qui suit, il le regardera quand il en sera temps. Pourtant, à la veille de retrouver la Belgique à Saint-Pétersbourg, il a regardé à l’horizon : «En bon capitaine, Hugo Lloris n’a pas dit autre chose au moment où un journaliste s’est amusé à tirer le fil de ses dix ans passés chez les Bleus : «» Une Coupe du monde est ce qu’il y a de plus beau et c’est le discours servi depuis le début, des anciens (Varane, Lloris, Mandanda, Matuidi, Pogba) aux nouveaux affamés (Mbappé en tête, Lucas Hernandez ) : ne vous inquiétez pas, on sait où on va, on sait qu’on peut le faire, laissez-nous faire. On y est.Le moment est unique : on va différencier l’imaginaire du réel. Depuis le début de ce Mondial, Deschamps aura fait des choix (valse des latéraux, réajustement tactique, sacrifice de Dembélé pour réinstaller Giroud) et il n’y a plus de surprise, juste une dynamique à entretenir : c’est le message qu’ils claironnent tous. C’est dans cette entrebâillement que la Belgique, qui va croquer dans sa première demi-finale de Mondial depuis 1986, apparaît et s’avance, selon Lloris , dans la peau de «» du tournoi en cours. Il y a l’histoire d’un transfert de pression là-dedans, mais aussi une réalité : cette adversaire n’a peur de personne et de pas grand-chose. «» , a tiré Nacer Chadli dimanche, avant de préciser son idée : « Thomas Vermaelen , qui devrait s’installer aux côtés de Kompany et Alderweireld derrière, a lui aussi avancé que l’ambition de ces Diables allaient bien «» . Peut-il en être autrement ? Non, évidemment, et Kevin De Bruyne a affirmé lundi qu’il était venu en Russie avec ses potes «» . Et là, c’est une autre histoire qui se raconte derrière les discours.Celle d’une équipe de mecs qui jouent ensemble depuis presque dix piges, tous fruits de la réforme engagée par le foot belge au début du siècle. Ce Mondial est celui de la récolte, l’heure ou jamais, presque, la Belgique présentant probablement le groupe le plus homogène de cette Coupe du monde si l’on s’en tient à la notion de génération. Alors, pourquoi tant d’échecs ? On nous a longtemps parlé des ego, des galères linguistiques, de la notion d’identité variable. Au milieu de ça, Roberto Martínez est arrivé, comme pour siffler la fin de la récré et faire converger les potentiels ensemble. «, a justifié De Bruyne avant la rencontre.D’où la victoire contre le Brésil, chef-d’œuvre à deux têtes : dans l’adaptation tactique et la réponse collective d’un groupe bousculé au tour précédent, face au Japon. Martínez y est pour beaucoup : «» Ça n’est plus un fantasme, juste une réalité : oublions l’histoire du barbecue entre voisins. Place aux transformations, c’est ce qui définira l’échelle de temps.