Schalke coule, Hoffenheim se rassure

Les résultats des matchs de 20h30 :

Buts : Baumgartner (11e, 46e) et Zuber (48e) pour Hoffenheim // Kainz (60e) pour Cologne

Expulsions : Hubner (51e) pour Hoffenheim // Bornauw (26e) pour Cologne

Buts : Hennings (63e) et Karaman (68e) pour le Fortuna // McKennie (53e) pour Schalke

Buts : Ingvartsen (33e) pour l'Union // Baku (13e) pour Mayence

Expulsion : Andrich (42e) pour l'Union





Au fond du trou.Après avoir reçu deux fessées en deux matchs (0-3 et 0-4) depuis le retour de la Bundesliga, Schalke 04 voulait se refaire la cerise sur la pelouse du Fortuna Düsseldorf, actuellement en position de barragiste. Raté : lesdoivent encore s’incliner sans briller (2-1). Les visiteurs pensent pourtant faire le plus dur au retour des vestiaires, quand McKennie ouvre le score d’une jolie tête plongeante (0-1, 53). Problème, les gars de David Wagner sont incapables de gérer leur avantage et se font retourner par les locaux en cinq minutes. Un coup de canon de Stoger sur coup franc est repoussé par Schuber, mais le ballon revient sur la tête d’Hennings qui égalise (1-1, 63). Puis, sur un nouveau coup de pied arrêté, Karaman crucifie Schalke d’une tête de près (2-1, 68). Un succès précieux pour le Fortuna, qui met la pression sur ses concurrents dans la course au maintien.À commencer par Mayence, qui ne possède plus qu'une longueur d'avance sur la place de barragiste après avoir concédé le nul contre l'Union Berlin (1-1), également sous la menace de la zone rouge. Baku avait pourtant surpris Gikiewicz en début de rencontre (0-1, 13), avant que les Berlinois ne reviennent dans la partie grâce à un un coup franc d'Ingvartsen, profitant d'un Muller aux fraises (1-1, 33). En supériorité numérique pendant plus de quarante-cinq minutes, Mayence aura été incapable de faire plier l'Union. Dans le même temps, Augsbourg s'est contenté d'un point chez la lanterne rouge Paderborn (0-0) dans une partie riche en occasions.Pour un peu de spectacle, il fallait se poser devant l'affiche du ventre mou. Pas au top à la maison cette saison, Hoffenheim s'est imposé face à Cologne (3-1) grâce au talent d'un homme répondant au nom de Baumgartner. La pépite de 20 ans ne perd pas de temps en ouvrant le score après un service de Bruun Larsen (1-0, 11). C'est tout ? Non, il récidive quelques secondes après l'entracte, profitant d'un caviar de Skov pour s'offrir un doublé de la tête (2-0, 46). Avant de se transformer en passeur génial pour Zuber dans la foulée (3-0, 48). Une partie tranquille pour Hoffenheim, à onze contre dix pendant plus d'une heure, qui aurait pu trembler après l'expulsion d'Hubner (50), le pion de Kainz à l'heure de jeu, les occasions de Mateta, et surtout le penalty d'Uth - décidément maudit après un péno loupé ce week-end - repoussé par Baumann (77).Pour Hoffenheim, le rêve d'Europe n'est pas terminé.