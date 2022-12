Le format délirant du prochain Mondial

La #Gazzetta dévoile le prochain format du Mondial 2026. Les détails : - 48 équipes (16 européennes)- 16 villes hôtes- 12 groupes de 4- Les 2 premiers + 8 meilleurs troisièmes qualifiés- 16es de finale- 104 matchs au total pic.twitter.com/fkl2AnIthS — GuillaumeMP (@Guillaumemp) December 20, 2022

BB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sans transition, on passe à la suite.À peine le soufflé retombe qu'on nous annonce déjà la couleur de la prochaine Coupe du monde. Si cette édition 2022 s'est révélée onéreuse polluante et mortifère pour au moins 6500 ouvriers immigrés, les lendemains s'annoncent eux aussi porteurs de polémiques, à en croire la. Si les chiffres que le quotidien présente ce mardi n'est pas encore officiel, il se murmure que ceux-ci pourraient bien être validés par la FIFA.45 équipes (sans compter les trois pays organisateurs) s'envoleront donc pour l'Amérique du Nord, pour une compétition répartie entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. Au programme : des distances faramineuses entre les villes hôtes, avec certains stades distants de plus de 4000 kilomètres, l'équivalent d'un Paris-Dakar à vol d'oiseau. Pas moins de 104 matchs se dérouleront sur 33 jours, avec un rythme de folie qui pourrait atteindre six matchs quotidiens lors des phases de poules. Des éléments qui posent des questions d'ordre écologique et de santé physique pour les joueurs. Le Qatar, pour justifier une empreinte carbone plus faible, avait mis en avant la proximité de ses installations. Un grand écart qu'on ne vous conseille pas de reproduire chez vous.