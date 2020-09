Le footballeur le plus riche du monde signe à Marítimo

As primeiras palavras de Faiq Bolkiah com as cores verde-rubras "Este é o melhor lugar para dar continuidade à minha carreira futebolística"#CSMaritimo #FaiqBolkiah pic.twitter.com/5pGcBdF45L — CS Marítimo (@MaritimoMadeira) September 23, 2020

Maintenant, on peut vraiment le dire : Football Passion.Ce mercredi, le C.S Marítimo a annoncé la signature du jeune joueur de 22 ans Faiq Bolkiah, considéré comme le footballeur le plus riche du monde. Quasiment inconnu du monde de football, Faiq est le neveu et l'un des héritiers d'Hassanal Bolkiah, le sultan de Brunei dont la fortune est estimée à plus de dix-sept milliards d'euros., s'est exprimé l'international sur le compte Twitter du club portugais.Dans sa quête de foot professionnel, l'ailier a déjà fréquenté plusieurs clubs comme Southampton, Arsenal et Chelsea, avant de signer pro en 2016 avec Leicester, qu'il quitte néanmoins en juillet 2020 après avoir disputé zéro match avec l'équipe première.Déjà Soulier d'or en tout cas.