« Le football n'est pas très accueillant pour les fans LGBT »

Alors que la Hongrie accueille plusieurs matchs de l'Euro, le gouvernement ultra conservateur de Viktor Orbán vient de faire passer une loi portant une nouvelle fois atteinte à la communauté LGBT du pays. Membre du conseil d'administration de la Háttér Society, une ONG qui défend les droits des LGBT en Hongrie, Luca Dudits évoque ce contexte politique tendu, alors que l'UEFA vient de refuser que l'Allianz Arena soit illuminée aux couleurs de l'arc-en-ciel pour Allemagne-Hongrie, ce mercredi soir, jugeant le geste trop « politique » .

« Les chants homophobes concernent surtout les fans ultras, qui ont des sentiments très nationalistes. Cela va de pair avec le racisme, l'homophobie, la xénophobie. »

« Pour que les choses évoluent, il faudrait vraiment que ça passe par un changement chez les autres supporters. Il faut s'attaquer aux préjugés, parce qu'il y a beaucoup de racisme et d'homophobie dans le sport. »

Cette loi interditdans les écoles et dans les publicités de service public destinées aux moins de 18 ans. Concrètement, cela veut dire que certains contenus pourraient être interdits, ou ne plus être diffusés avant une certaine heure à la télévision. Cette mesure met en danger la santé mentale des jeunes LGBT.Les Hongrois sont enthousiastes à l'idée de participer à l'Euro. Malheureusement, il y a eu des incidents concernant des insultes homophobes et racistes scandées et affichées par des supporters. Lors des deux matchs organisés à Budapest, des chants homophobes ont été entonnés et une banderole déployée lors de la rencontre face au Portugal. Cela concerne surtout les fans ultras, qui ont des sentiments très nationalistes. Cela va de pair avec le racisme, l'homophobie, la xénophobie. Ces sentiments sont très répandus au sein de ces groupes. Qui plus est, ces matchs permettent au gouvernement de détourner l'attention dans le contexte actuel.La Hongrie était un régime socialiste jusqu'en 1989. Dans les années 1960 et 1970, c'était l'un des pays les plus libéraux en ce qui concerne les droits des LGBT. Après le changement de régime, cela n'a plus été le cas. La plupart des organisations militantes n'ont pas été capables de rattraper le retard sur ce qui se passait à l'ouest sur le sujet. Et depuis 2010, le Fidesz, le parti au pouvoir, a utilisé les LGBT comme des boucs émissaires pour justifier sa politique. Ils ont été laissés hors des plans de santé, ne sont mentionnés sur aucune chaîne publique et sont globalement invisibilisés.Oui, Péter Gulácsi a été impliqué dans plusieurs campagnes, et notamment, qui lutte pour le droit des LGBT à fonder une famille. Je pense que les athlètes et les célébrités ont un rôle important à jouer pour faire avancer les choses. Ils ont une position que les activistes ne pourront jamais atteindre pour faire passer des messages. Il est totalement impensable que le gouvernement nous invite ou nous laisse parler de notre cause donc oui, ça peut être une bonne chose.Malheureusement, la plupart des sports professionnels ont beaucoup à faire pour combattre le racisme, le sexisme et l'homophobie. Des campagnes telles que les lacets arc-en-ciel ou le genou à terre sont très utiles, car elles sensibilisent aux problèmes sociaux et permettent d'atteindre des publics que les activistes peuvent rarement atteindre. Comme l'a dit l'UEFA à propos du brassard de Manuel Neuer :Je ne comprends pas vraiment comment on peut justifier cela comme étant un acte politique après avoir dit que le brassard de Neuer est un symbole d'acceptation. C'est un peu hypocrite de leur part. Francfort et Cologne vont illuminer leur stade pendant le match, c'est un beau geste de solidarité pour nous. Cela ne pourrait jamais arriver en Hongrie, malheureusement.Le football n'est pas très accueillant pour les fans LGBT, en particulier en raison des chants homophobes qui sont entendus dans les tribunes. Je ne crois pas que cela permette vraiment aux gens de participer, de se sentir appartenir à ce qu'il se passe. Pour que les choses évoluent, il faudrait vraiment que ça passe par un changement chez les autres supporters. Il faut s'attaquer aux préjugés, parce qu'il y a beaucoup de racisme et d'homophobie de manière générale dans le sport. En ce qui concerne les fans, la manière dont les gens interagissent, je ne pense pas que ce soit un environnement qui puisse changer du jour au lendemain. Cela doit venir des supporters, des joueurs, des instances... Tout le monde doit être ensemble pour ça.