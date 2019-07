Quand le foot influence la fréquentation des sites pornos

1

VLU

Foot et porno ne font pas bon ménage.Selon les informations du, relayées par, les grandes compétitions de football entraîneraient une baisse de fréquentation de sites pornographiques, tout spécialement Pornhub. Lors de la Coupe du monde féminine, la fréquentation du site aurait diminué de 22% et serait remontée après l'élimination de l'Équipe de France en quarts de finale. Lors de la compétition, les recherches par termes «» auraient augmenté de 199%, «» de 182% et «» de 153%. Rappelons à toutes fins utiles, que le terme approprié reste cependant «L'exemple du foot masculin est encore plus frappant puisque Pornhub aurait assisté à une diminution de 55% de sa fréquentation pendant la finale France-Croatie, 45% pour la demi-finale et 30% à l'occasion des quarts de finale. A chaque baisse de fréquentation, un schéma se répète invariablement : une baisse enclenchée deux heures avant le match, le point le plus bas étant atteint pendant la deuxième mi-temps, avant que la fréquentation ne se rétablisse au coup de sifflet final.Cocasse.