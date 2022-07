Le football féminin au moins aussi convivial que le foot masculin pour trois quarts des Français

SF avec YouGov

Toutes les données ici présentées sont de YouGov France, sauf mention contraire. L'enquête a été réalisée sur 1032 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France.

À l'occasion de la première demi-finale d'un tournoi majeur que disputeront les Bleues depuis dix ans,etont commandé un sondage auprès de YouGov pour étudier le niveau de considération du football féminin par rapport au football masculin.1032 personnes représentatives de la population nationale française, âgées de 18 ans et plus, ont ainsi été interrogées pour réaliser ce sondage. Parmi le panel, 77% jugent le football féminin au moins aussi convivial que chez les hommes. Par ailleurs, 80% des sondés estiment que le football masculin n'est pas plus intelligent que le féminin, et 7 Français sur 10 pensent que le foot féminin n'a rien à envier d'un point de vue technique. Parmi les réticents à ce dernier critère, on dénombre trois fois plus d'hommes que de femmes, tandis que seulement 3% des sondés estiment que le football masculin est plus collectif. Autre statistique d'importance : 5% des personnes interrogées, seulement, affirment catégoriquement que le football masculin est plus intelligent que son homologue féminin.Autre grille de lecture : les conséquences du Mondial 2019. Ada Hegerberg déplorait il y a quelques mois que finalement, l'impact de la Coupe du monde organisée en France en 2019 n'avait été que très peu significatif quant à la considération du football féminin. Pourtant, le Mondial a permis à 30% des Français, dont une majorité d'hommes, de changer d'opinion sur la discipline. Un tiers des personnes de plus de 55 ans a changé son regard, catégorie d'âge ayant subi l'évolution la plus significative.On s'aperçoit d'ailleurs que peu de Français connaissent une femme pratiquant le football en club. Seul 1 sondé sur 5 est concerné par cette situation, davantage de jeunes (30% des 18-24 ans) que de moins jeunes (13% des plus de 55 ans), logiquement. Le problème trouve sûrement son origine dans la proximité : 79% des sondés disent ne pas connaître de club de football féminin où s'inscrire près de chez eux, un phénomène constaté en région parisienne, où seuls 17% des personnes interrogées déclarent en connaître.Enfin, 61% des Français estiment que le football féminin est au moins aussi agréable à regarder que le football masculin. Décidément, les accélérations de Delphine Cascarino ont du succès.