Le football belge aux couleurs LGBT ce week-end

La Belgique enfin unie !En étroite collaboration avec la fédération belge de football (URBSFA), l'association des clubs francophones de football (ACFF) et l'institution gérant le football flamand (Voetbal Vlaanderen), la Jupiler Pro League organise ce week-end « Football for All » .Cette initiative a pour but de lutter contre l'homophobie, le racisme, la transphobie et toutes autres formes d'inégalités dans le football. Pour ce faire, tous les capitaines de la Jupiler Pro League et de la Proximus League porteront un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel. Les drapeaux de corner dans les deux compétitions professionnelles et chez de nombreuses équipes amateurs seront également aux couleurs de la lutte LGBT. Les brassards et les drapeaux de cette journée arc-en-ciel seront dédicacés avant d’être vendus aux enchères afin que les bénéfices soient reversés à des associations.