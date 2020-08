Le foot est-il vraiment un sport viril ?

Spécialiste des déclarations franches du collier, Pascal Dupraz a ressorti ce lieu commun du « sport viril » qui semble coller à la peau du football à l'occasion d'un nul peu flatteur de Caen contre Vannes. Cette expression, rarement questionnée et représentant désormais une connotation quelque peu désuète, conduit toutefois à se poser enfin la question qui fâche : à quelle valeur et à quel monde renvoie un tel cri du cœur ?

« A d’Ornano, il faut qu’on se fasse respecter. Le foot est un sport viril. Il faut utiliser cette virilité en étant bien sûr licite dans ses interventions » . La réaction de @CoachDupraz après le match nul du @SMCaen 1-1 contre @VocfootOfficiel lors du 4e match de préparation pic.twitter.com/mWXJ1PgFbM — FOOT NORMAND (@FOOT_NORMAND) August 5, 2020

Du foot avec les parties génitales ?

« Être un homme » , c'est dépassé

Renard ou Pepe, même combat

Par Nicolas Kssis-Martov

D'abord, le point de départ. En cette période de disette, les matchs amicaux ont acquis une importance permettant aux réseaux sociaux d'enfin trouver un produit de substitution à leur besoin de même ou de buzz. Dans ce contexte, la formule dégainée par Pascal Dupraz au lendemain d'une prestation contre Vannes où l'entraîneur du Stade Malherbe a jugé ses joueurs un peu trop timorés était vouée à connaître un retentissement disproportionné. «» , a lancé le coach, dans des propos relayés parJoint par téléphone et sentant sûrement que ses mots pouvaient donner matière à de multiples interprétations plus ou moins polémiques - surtout en 2020 -, le principal concerné a préféré s'en tenir à sa ligne de défense stricte. Pour lui, il ne s'agit que de «» . L'envie serait presque de lui accorder une certaine indulgence ou le bénéfice du doute, tant, de fait, ce type de raisonnement remonte loin et plonge profondément ses racines dans les structures culturelles du ballon rond. Les sociologues Norbert Elias et Éric Dunning avaient clairement démontré, dans leurs divers travaux dont le classique «» (Fayard), à quel point le sport s'est construit comme un «» . Par la suite, cette identité masculine a surtout servi à conjurer la menace du foot féminin.L'argument de sa virilité intrinsèque sera régulièrement dégoupillé, par exemple par le journaliste Maurice Pefferkorn en 1921 (il exercera ensuite sa plume dans la presse d'extrême-droite) dans son traité portant sur le foot : «» Le sociologue Philippe Liotard s'amuse pour sa part de la résurgence de ce concept, et rappelle que le football a subi depuis quelques années un sérieux renversement de perspectives sur ce plan.» , provoque-t-il. Cécile Chatrain, de l'équipe féminine LGBTPLUS Les dégommeuses , pousse de son coté le parallèle jusqu'à l'absurde : «Néanmoins, une fois les boutades balancées et les paradoxes mis en exergue, que reste-t-il à tirer comme enseignement de cette petite séquence normande ? «, détaille Philippe Liotard."Un peu plus d’agressivité, un peu plus de mobilité"Et de continuer : «"se faire respecter""être un homme"Bref : à bien y regarder, les footballeurs qui font désormais rêver seraient plutôt adeptes de qualités pas franchement associées au virilisme tandis que le foot féminin s’approprie des valeurs qui semblaient réserver à leur confrère en crampons. «, conclut Cécile Chatrain,Mais encore ? «» Le défi est lancé.