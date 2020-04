Le foot belge roi du suspense ?

Une étude de l'observatoire du football permet de le penser.https://t.co/mRUCcDlvnz — Sport/Foot Magazine (@sportfootmag) April 27, 2020

En Belgique, c'est jamais fini.Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l'observatoire du football CIES analyse les résultats des rencontres disputées entre janvier 2015 et décembre 2019 et dans lesquelles une des équipes a ouvert le score. En partant de leur analyse sur ces cinq dernières années, la Jupiler Pro League pourrait être qualifiée deDans ce classement regroupant la plupart des championnats de la planète, la première division belge ressort effectivement parmi les tout derniers comme le détaille. En Belgique, l'équipe qui ouvre la marque ne l'emporte pas dans plus d'un tiers des cas (66,3% de victoires), ce qui situe la Pro League à la dernière place des championnats européens. Si le FC Bruges ou Genk s'imposent respectivement 83,9% et 78,1% du temps lorsqu'ils débloquent le score, les bonnets d'âne reviennent à Mouscron (52,6%) et à Waasland-Beveren (50,8%) avec à peine une victoire sur deux lorsqu'ils mènent 1-0.Côté clubs, sur cette même période, l'Étoile rouge de Belgrade est l'équipe la plus performante au monde après une ouverture du score avec 130 victoires en 135 matchs en championnat, soit un impressionnant 96,3% de succès. À l'opposé, les plus mauvais élèves de la planète sont les Central Coast Mariners. L'équipe australienne affiche un pitoyable taux de 37,7% de victoires après avoir ouvert la marque. En France, Toulouse obtient le titre du plus mauvais élève avec seulement 51,5% de victoires.Comme quoi la méforme toulousaine ne date pas de cette saison.