Le foot amateur lance un appel à Noël Le Graët

Les présidents de l'ASSP et de l' Association Française de Football Amateur (AFFA), soutenus par déjà plus de 1 000 clubs de football français, ont transmis ce matin un courrier au président de la FFF.

En amont du Comité exécutif de la Fédération française de football qui doit se réunir ce vendredi pour fixer le sort des championnats amateurs, Patrick Gonzalez et Eric Thomas, présidents de l'AS Saint-Priest (ASSP) et de l'Association française de football amateur (AFFA), ont envoyé un courrier à Noël Le Graët. L'objectif de cette démarche, déjà soutenue par, est de pouvoir organiser rapidementMettant en avant les difficultés rencontrées par le foot amateur, exacerbées par cette crise sanitaire, les deux présidents avancent queAussi, le document disponible sur le site de l'ASSP énonce six revendications :1. Annulation pure et simple du premier prélèvement automatique sur les licences, pour tous les clubs amateurs.2. Consultation de tous les clubs sur les décisions à prendre concernant les championnats en cours, pour garantir au mieux l’équité sportive.3. Mise en œuvre d’un fonds de secours et d’urgence en faveur du football amateur. Réclamé depuis de nombreuses années, ce fonds doit être doté d’au moins 300 millions d’euros, compte tenu des circonstances exceptionnelles et des conséquences du Covid-19.4. Report d’un an de toutes les élections (districts, ligues, FFF) prévues en 2020.5. Création d’une vraie Ligue du football amateur (alter ego de la LFP) disposant d’un budget autonome et rendant compte de ses actions.6. Organisation, dès que possible, dans toutes les ligues, des « États généraux du football » , associant tous les acteurs du football français pour débattre des grands sujets : gouvernance, financements, vie des clubs, compétitions, arbitrage, formation, valorisation du bénévolat, rôle social et citoyen du football...On en avait presque oublié que le foot n'est pas qu'une histoire de droits TV.