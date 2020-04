Le foot amateur face au coronavirus

Dans l'ombre du monde professionnel, comme toujours, le foot amateur n'échappera pas aux conséquences négatives de l'épidémie de coronavirus. En France, les clubs attendent encore de savoir comment se terminera la saison, sans trop espérer un retour à la normale dans les prochaines semaines. Et surtout, ils se préparent à vivre des mois délicats, conscients que leur fonctionnement sportif, économique et social risque d'être chamboulé.

Le spectre de la saison blanche

Le nerf de la guerre

Malgré la buvette fermée, le loto annulé et les stages reportés, l'US Noyal-Châtillon n'est pas inquiète pour ses finances.

Par Clément Gavard

Tous propos recueillis par CG

C’est un monde souvent délaissé, parfois même oublié, qui s’inquiète dans l’ombre des sorties médiatiques de Jean-Michel Aulas et des nombreuses interrogations autour de l’avenir des compétitions qui rythment nos vie de passionnés. En France, le foot amateur (plus de 15 000 clubs, près de 2,2 millions de licenciés) est dans le doute. Dans la peur de l’après, des lendemains de cette crise sanitaire planétaire. «, tempère Marc Dubois, opérateur de maisons de retraite et président de Sedan (N2), un club situé dans la région la plus touchée par le Covid-19 en France.» Mais après la compassion et le respect, il y a cette réalité qui rattrape les clubs français, professionnels comme amateurs, confrontés à une situation inédite et mis au repos forcé depuis mi-mars. En N1 comme dans les obscures divisions départementales, il faut déjà réfléchir à la suite, explorer toutes les possibilités, et peut-être aussi accepter qu'il faudra du temps à certains clubs pour se relever.Attendre. Depuis une quinzaine de jours, c’est le quotidien des dirigeants de clubs amateurs, qui ne savent toujours pas si les championnats pourront reprendre à la sortie du confinement dont la date demeure inconnue. Dans les coulisses, les instances enchaînent les réunions pour trouver des solutions, laissant les ligues régionales s’occuper de la communication. «, assure Jacques Piriou, président de l’US Concarneau (N1).» En Angleterre, la FA n’a pas perdu de temps, annonçant l’arrêt définitif des championnats amateurs la semaine dernière et tranchant en faveur d’une saison blanche. Dans l’Hexagone, plusieurs fédérations sportives (basket, handball, volley) ont également anticipé la suite de la crise en statuant sur leurs championnats amateurs ces derniers jours. Résultat, la saison est terminée pour tout le monde. «, s’agace Cédric Guilloso, président du Melun FC (R2).Reste à savoir quelle voie emprunter en cas de reprise impossible : la saison blanche, l’arrêt des classements à l’instant T ou bien figer l’exercice 2019-2020 à l’issue de la phase aller. Les solutions sont multiples, mais aucune ne pourra jamais faire l'unanimité. «, présente le boss du Melun FC.Au sein de chaque division, les candidats à la montée se rongent justement les ongles à l’idée de se faire sucrer une promotion. «, confirme Didier Magen, entraîneur de l’US Noyal-Châtillon, leader de sa poule de D2 avec quinze unités d’avance sur le troisième.» Du côté de Sedan, c’est le même son de cloche. Passé 2de son groupe de N2 derrière Bastia après trois matchs consécutifs sans gagner, le club ardennais craint de passer à côté d’un retour au troisième échelon français après une première partie de saison exceptionnelle. «, précise Marc Dubois.» Avant d'insister : «» Au moins un point sur lequel ils pourront se retrouver avec les dirigeants corses.En bas de l’échelle, les fortunes sont diverses. Si Noyal-Châtillon (D2) n’est pas inquiet pour ses finances, d’autres clubs ont peur de ne pas pouvoir repartir la saison prochaine. C’est le cas de l’Olympique Mallemortais (D2), dans les Bouches-du-Rhône, qui craint une perte de licenciés et de bénévoles à la sortie de la crise sanitaire. «, déplore le président Patrice Prestat.» Une inquiétude partagée par Cédric Guilloso (Melun, R2) : «Le dirigeant melunais a déjà fait ses calculs : le club seine-et-marnais va perdre près de 15 000 euros, entre les promesses de don de sponsoring qui vont tomber à l’eau, et l’annulation des événements programmés au printemps place de la motte aux Cailles. «, ajoute Cédric.» Les principaux intéressés peuvent confirmer l’angoisse. «» , rappelle le Sedanais Marc Dubois, avant de développer les problématiques rencontrées par ces clubs qui fonctionnent comme des semi-professionnels. «, explique-t-il.Au niveau au-dessus, les clubs de National 1 enchaînent lespour se conseiller, se rassurer et se tenir au courant des derniers dossiers. Jacques Piriou, le président de Concarneau, n'est pas optimiste pour la suite : «» Le foot aussi, tout le monde (ou presque) s'est déjà rendu à l'évidence. À commencer par Cédric Guilloso, qui reste convaincu que «» dans les prochains mois. Dans le mauvais sens ? Pas sûr, le président melunais préfère penser que cette période pourrait aussi être bénéfique : «(une pratique abandonnée par Melun depuis quatre ans, N.D.L.R.)» Comme quoi, la crise peut avoir des bons côtés.