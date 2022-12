Le foot amateur à l'arrêt pendant la finale

Alors que beaucoup de matchs étaient programmés sur les terrains de l'Hexagone, il n'y aura quasiment aucune rencontre disputée en même temps que la finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et la France, ce dimanche après-midi. Voici comment le foot amateur s'est organisé pour ne pas rater cette affiche.

Par Timothé Crépin

Tous propos recueillis par TC.

On parie que si le football amateur français n'avait pas un poil devancé les événements, plusieurs SMS de ce type auraient atterri sur les téléphones des différents entraîneurs aux quatre coins de la France, toutes divisions confondues. Car, à l'instar de la Ligue 1 du dimanche après-midi, l'horaire de la finale entre l'Argentine et la France (16 heures) est loin d'être une passe décisive pour le monde amateur et les divisions de jeunes, dont plusieurs matchs sont prévus sur ce créneau habituel. Ou étaient prévus.Car depuis la qualification de Kylian Mbappé et consorts pour la finale, il a fallu discuter entre clubs, et vite. Même si certains ont préféré anticiper un maximum, finale ou pas finale. Du côté de la Ligue Centre-Val-de-Loire, on explique par exemple que les clubs ont été prévenus dès lundi d'un changement d'horaire. Autre cas tendu : ce match de District sur la Côte d'Azur entre le stade olympique Roquettan et le club de football de La Colle sur Loup (D3). Coup d'envoi programmé à 15 heures. C'est foutu pour la finale., peste Filippo Rossi, président des visiteurs, vendredi matin.(NDLR : face à la Pologne, 3-1)Deux heures plus tard, un SMS arrive :Sauvé.promet Alain Martinez, entraîneur du SO Roquettan.Le coach ne veut même pas imaginer si le match avait été maintenu :Au sein de la Ligue Méditerranée, on explique que ce sont 15 à 20 matchs qui ont vu l'horaire ou le jour du coup d'envoi changer.Petit coup de pouce du destin, ce dernier week-end avant la trêve des confiseurs était, dans de nombreuses ligues, surtout réservé pour mettre à jour le planning avec le rattrapage de différents matchs en retard. Tant pis pour le calendrier. Tant mieux pour la passion. À notre connaissance, dans l'Hexagone, le match le plus « relevé » qui devait se dérouler pendant le sommet franco-argentin opposait Brétigny-sur-Orge aux Ulis, en National 3. La Ligue de Paris imposant, en vue de la finale, des coups d'envoi à 13 heures au plus tard, les différentes équipes devaient se mettre d'accord entre elles., explique Didier Brillant, entraîneur de Brétigny.Et avec la finale de la Coupe du monde en prévision, le coach avait senti le coup venir :Le report a été décidé. Nouvelle date : le 8 janvier. Pas forcément si réjouissant, ce calendrier amène en effet un chamboulement dans la reprise de l'entraînement., rigole presque Brillant.Jusque-là privés des performances des Bleus, entraînements et matchs ayant lieu en même temps à chaque fois --, les joueurs de Brétigny-sur-Orge pourront donc cette fois être à 100% devant leur écran. L'entraîneur promet néanmoins :Pour l'adversaire du jour, l'entraîneur, Mahamadou Niakaté, savait pertinemment que c'était perdu d'avance., révèle le coach des Ulis.Il y a ceux dont le match a été repoussé, et ceux qui vont devoir courir pour être à l'heure. Dans le district du Grand-Vaucluse, la rencontre de D3 entre le Dentelles FC et le Comète sportive de Sarrians se jouera à 13h30. Au coup de sifflet final, on imagine déjà les protagonistes sprinter vers les vestiaires, prendre la douche - ou pas - et filer pour être au coup d'envoi à 16 heures., sourit Cédric Fiusa De Araujo, entraîneur des visiteurs.N'allez en effet pas croire que le foot hexagonal sera totalement à l'arrêt en ce 18 décembre. 9, 10, 11, 12, 13 et donc 13h30, il y aura de très nombreux stades où vous pourrez aller vous mettre derrière la main courante afin de vous échauffer pour la finale. Ou vous réchauffer. Les températures glaciales du moment dans la majorité des coins de France ont également poussé les préfectures à fermer de nombreux terrains et reporter des matchs. Toujours un plus pour la qualité du football et la santé des joueurs. Et une nouvelle bienvenue pour ceux qui s’imaginaient rater la grande finale. Le championnat U19 est par exemple concerné. Initialement programmées ce dimanche à 14h30, les rencontres Le Havre-PSG et Drancy-Lille se dérouleront en 2023, comme le veut une décision prise vendredi en fin de journée. Quelques heures plus tôt, Sébastien Pennacchio, l'entraîneur des jeunes Dogues, ne faisait aucun sentiment à l'idée de disputer ce match pendant France-Argentine :Le coach lillois se voyait même vivre quelque chose de très fort avec son groupe :"J'étais parti jouer à Drancy et on était dans le bus ce jour-là."Pas de sacrifices nécessaires finalement, donc. Juste une chose à espérer : vivre un moment d’histoire en regardant cette finale de Coupe du monde de l'équipe de France, et chanterjusqu'au bout de la nuit.