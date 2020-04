Le FK Sloutsk prend la tête du championnat biélorusse

FB

Un carton rouge, un péno manqué, un CSC... c'est aussi ça, la Biélorussie.En ouverture de la cinquième journée du championnat biélorusse - et avant les quatre matchs de ce samedi -, le FK Sloutsk a profité de son succès sur le terrain du Chakhtar Soligorsk (1-2) pour prendre seul la tête du classement. Des buts de Yuri Kozlov et d'Umar Muhammed Bala ont permis aux visiteurs de rejoindre les vestiaires avec deux buts d'avance, avant que le match ne s'emballe.Le défenseur de Sloutsk Denis Obrazov a d'abord laissé ses partenaires à dix (51), avant que Darko Bodul ne manque un penalty pour les locaux deux minutes plus tard (53). Soligorsk a malgré tout continué de pousser et a été récompensé à la 89minute sur un but contre son camp du Burkinabé Souleymane Koanda. Insuffisant cependant pour venir décrocher le moindre point. À suivre ce samedi : un très alléchant choc entre le BATE Borisov, équipe phare du championnat depuis près de vingt ans, et le Torpedo Jodzina, deuxième, qui peut reprendre la tête en cas de succès.On s'en lèche les babines.