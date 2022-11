Le fils de Wanda Nara et Maxi Lopez rejoint Icardi à Galatasaray

Wanda Nara'nın Maxi Lopez'den olan oğlu Valentino Lopez, Galatasaray U14 takımına transfer oldu. pic.twitter.com/kukkuWkEMW — Galatasaray'dan Son Dakikalar (@GsdenSonDakika) October 29, 2022

AHD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Feux de l'amour IRL.Vous avez aimé la saga de la vraie-fausse-vraie séparation entre Wanda Nara et Mauro Icardi ? Vous avez vibré devant le suspense de son vrai-faux départ du PSG ? Vous voilà resservi. L'improbable histoire familiale de Mauro Icardi dévoile un nouvel épisode savoureux. L'attaquant prêté par le PSG à Galatasaray vient de voir débarquer son ex-beau fils sur les rives du Bosphore. Âgé de 13 ans, Valentino Lopez (fils de Wanda Nara et Maxi Lopez, l'ex-coéquipier de Mauro Icardi), s'est en effet engagé avec le club turc, après avoir côtoyé les centres de formation de l'AC Milan et du PSG.Pour réussir en Turquie, l'adolescent pourra donc compter sur le soutien de son ancien beau-père, qui ne l'est plus depuis septembre. Après huit ans de mariage, Wanda et Mauro seraient cette fois séparés pour de bon, affirme la presse turque, qui parle même d'un divorce prochain. Wanda Nara ne serait d'ailleurs plus l'agence du joueur qui était son client, avant de devenir son époux. Aux dernières nouvelles, elle en pincerait pour le rappeur argentin L-Gante... Des soubresauts qui ne vont pas plaire aux supporters turcs, qui ne l'ont vu disputé qu'un match en intégralité, et inscrire un seul pion depuis son arrivée.Vivement le retour à Paris.