Le président du FCSB ne veut plus de joueurs vaccinés contre le covid dans son équipe

Le FC Complotistes.Le FCSB, le club le plus titré du football roumain, a pris une mesure surréaliste et jouera désormais ses matchs sans ses joueurs vaccinés contre le coronavirus. Selon le journaliste Emanuel Rosu, la décision a été annoncée par Gigi Becali, propriétaire du club et homme politique, qui a affirmé que. Et il l’assure,Le dirigeant a même fait savoir à son attaquant Claudio Keseru, passé par Nantes et Angers, qu’il n’est plus vraiment le bienvenu au club depuis qu’il s’est fait vacciner :"Tu ne peux plus jouer à ce niveau. Tu peux jouer en Roumanie, mais pas au FCSB et au CFR Cluj." » Le buteur de 35 ans n’était pas dans le groupe lors du dernier match de Bucarest le 19 février. Le gouvernement roumain, qui doit déjà faire face à un taux très faible de vaccinés avec seulement 41,92 % de la population entièrement triple-dosée, a immédiatement assuré que ces propos étaient faux et rappelé qu’au contraire, la vaccination protège des formes graves du covid. Qui, elles, ont un réel impact sur les performances des joueurs.