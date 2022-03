Le FC Sochaux-Montbéliard menace de quitter le stade Bonal

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Monument en péril.Antre du FC Sochaux-Montbéliard depuis 1931, le stade Auguste-Bonal ne devrait plus héberger les dernières rencontres du club cette saison en Ligue 2.raconte que le torchon brûle entre le FCSM et PMA (Pays de Montbéliard Agglomération), le propriétaire du stade ; le renouvellement de partenariat entre les deux entités d’ici jeudi soir semble compliqué. L’Équipe précise que la communauté d'agglomération souhaiterait baisser de plus de 20 000 euros la somme qu'elle alloue chaque année au club dans le cadre du partenariat.Le Pays de Montbéliard voudrait aussi modifier les conditions de la location de stade Auguste-Bonal, en faisant notamment payer au club l'intégralité des coûts liés à la consommation d'électricité et de fioul, alors que ceux-ci étaient auparavant intégrés dans un forfait très avantageux. Un changement pourrait coûter 500 000 euros supplémentaires par an au club doubiste, selon ses estimations. D’autres négociations en cours entre PMA et le FCSM amènent aussi de grosses tensions, et des courriers incendiaires ont été échangés entre les deux parties. Elles ont pourtant l’intention de se revoir jeudi pour trouver un accord, mais il est déjà envisagé que le club délocalise ses quatre derniers matchs à domicile.Le retour des matchs de Ligue 2 à Gueugnon ?