Le FC Séville veut Nicolas Pépé

Après avoir vendu Clément Lenglet Barça ) et Joaquín Correa ( Lazio ) (et peut-être Steven Nzonzi ), le FC Séville semble avoir pris conscience qu'il allait falloir recruter. Selon, le club espagnol courtiserait l'ailier lillois Nicolas Pépé. Il en aurait même fait sa cible numéro un et entamé des discussions avec les Nordistes. Séville aurait même formulé une offre verbale de 25 millions d’euros. Cependant, les Andalous ne sont pas seuls sur les rangs puisque la Roma serait aussi sur le coup.L'international ivoirien (8 sélections) reste sur une bonne saison avec Lille (14 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues) et a bien entamé la nouvelle (un but et une passe décisive contre Rennes samedi), mais les Dogues ne sont pas forcément vendeurs. «» , a déclaré le président du club nordiste, Gérard Lopez, à l'AFP le 1août dernier.La direction de Lille est donc très claire : Nicolas Pépé restera à Lille. Ou sera vendu.